"Las historias de Chacho" se presenta en Paraná con entrada a la gorra

La compañía independiente Ribera Teatro (sede Paraná) presentará la obra “Las historias de Chacho” este sábado a las 21.30 en Parientes del Bar

La compañía independiente Ribera Teatro (sede Paraná) presentará la obra “Las historias de Chacho” el sábado 4 de abril a las 21.30 en Parientes del Bar. La propuesta es apta para todo público y se podrá acceder mediante la modalidad de gorra consciente.

El espectáculo está inspirado en textos de Osvaldo Dragún y propone una serie de relatos atravesados por el humor y la reflexión. La obra busca generar cercanía con el público a partir de situaciones cotidianas que invitan a pensar.

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El elenco está integrado por Lucía Ocaranza, Dimas Santillán y Nahuel Espinosa, bajo la dirección de César Román Escudero. Desde el grupo destacan el carácter accesible de la propuesta y el vínculo directo que se genera con los espectadores en cada función.

Las personas interesadas pueden reservar su lugar al 3435076532 o a través de las redes sociales del espectáculo.