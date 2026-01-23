Este sábado 24 de enero, Litoral Stand Up Comedy propone una nueva fecha de su temporada de verano 2026 en Cervecería Riera, con una noche llena de comedia en vivo, cervezas artesanales y gastronomía. La función comenzará a las 21.30 en el espacio ubicado en Laurencena 306, en el patio de la ex Casa de Té, en la ciudad de Paraná.
Litoral Stand Up Comedy cierra enero con una noche de humor en Cervecería Riera
Este sábado 24 de enero, Litoral Stand Up Comedy propone una nueva fecha de su temporada de verano 2026 en Cervecería Riera
23 de enero 2026 · 14:56hs
Litoral Stand Up Comedy cierra enero en Cervecería Riera
La propuesta marca la última presentación del ciclo durante enero y se realizará bajo la modalidad show a la gorra.
En escena estarán Nacho Koornstra, Mateo Izza, Ignacio Grünbaum, Belisario Ruiz y Lisandro “Bondiola” Riera.
Además del show, el público podrá disfrutar de cervezas heladas y pizzas, y participar del sorteo de un kit de verano, que incluye una gorra y dos pintas.
Las reservas se realizan al 343 5432400.