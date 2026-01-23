Uno Entre Rios | Escenario | Litoral Stand Up Comedy

Litoral Stand Up Comedy cierra enero con una noche de humor en Cervecería Riera

Este sábado 24 de enero, Litoral Stand Up Comedy propone una nueva fecha de su temporada de verano 2026 en Cervecería Riera

23 de enero 2026 · 14:56hs
Litoral Stand Up Comedy cierra enero con una noche de humor en Cervecería Riera

Litoral Stand Up Comedy cierra enero con una noche de humor en Cervecería Riera

Este sábado 24 de enero, Litoral Stand Up Comedy propone una nueva fecha de su temporada de verano 2026 en Cervecería Riera, con una noche llena de comedia en vivo, cervezas artesanales y gastronomía. La función comenzará a las 21.30 en el espacio ubicado en Laurencena 306, en el patio de la ex Casa de Té, en la ciudad de Paraná.

Litoral Stand Up Comedy cierra enero en Cervecería Riera

La propuesta marca la última presentación del ciclo durante enero y se realizará bajo la modalidad show a la gorra.

Arte Joven tuvo su primera fecha del año en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Arte Joven tuvo su primera fecha del año en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Cuenta regresiva para la Fiesta de la Playa en el Thompson

Cuenta regresiva para la Fiesta de la Playa en el Thompson

En escena estarán Nacho Koornstra, Mateo Izza, Ignacio Grünbaum, Belisario Ruiz y Lisandro “Bondiola” Riera.

Además del show, el público podrá disfrutar de cervezas heladas y pizzas, y participar del sorteo de un kit de verano, que incluye una gorra y dos pintas.

Las reservas se realizan al 343 5432400.

LEER MÁS: Cuenta regresiva para la Fiesta de la Playa en el Thompson

Litoral Stand Up Comedy Cervecería Riera comedia humor
Noticias relacionadas
chamame en la vieja usina: parana es subsede del pre federal este viernes

Chamamé en La Vieja Usina: Paraná es subsede del Pre Federal este viernes

aura abre sus puertas a una feria de ilustracion entrerriana

AURA abre sus puertas a una feria de ilustración entrerriana

dia del musico: por que se celebra el 23 de enero en argentina

Día del Músico: por qué se celebra el 23 de enero en Argentina

rocio lanfranco y eve miranda presentan para recordar cante

Rocío Lanfranco y Eve Miranda presentan "Para recordar canté"

Ver comentarios

Lo último

Joven pareja busca volver a su casa en Santa Elena

Joven pareja busca volver a su casa en Santa Elena

Gualeguaychú: detectan conexiones clandestinas en la Isla Libertad

Gualeguaychú: detectan conexiones clandestinas en la Isla Libertad

Murió Valentín, el bebé de Corrientes que esperaba un trasplante de corazón

Murió Valentín, el bebé de Corrientes que esperaba un trasplante de corazón

Ultimo Momento
Joven pareja busca volver a su casa en Santa Elena

Joven pareja busca volver a su casa en Santa Elena

Gualeguaychú: detectan conexiones clandestinas en la Isla Libertad

Gualeguaychú: detectan conexiones clandestinas en la Isla Libertad

Murió Valentín, el bebé de Corrientes que esperaba un trasplante de corazón

Murió Valentín, el bebé de Corrientes que esperaba un trasplante de corazón

Falleció Jorge Franco, histórico dirigente del fútbol de Rosario del Tala

Falleció Jorge Franco, histórico dirigente del fútbol de Rosario del Tala

Enersa proyecta un Parque Solar en Aldea Brasilera

Enersa proyecta un Parque Solar en Aldea Brasilera

Policiales
Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Las Tunas: una camioneta y un auto chocaron en la Ruta 18 y hay menores hospitalizados

Las Tunas: una camioneta y un auto chocaron en la Ruta 18 y hay menores hospitalizados

Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Ovación
Falleció Jorge Franco, histórico dirigente del fútbol de Rosario del Tala

Falleció Jorge Franco, histórico dirigente del fútbol de Rosario del Tala

De Paracao a River: el salto grande de Camila Pérez

De Paracao a River: el salto grande de Camila Pérez

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

La provincia
Gualeguaychú: detectan conexiones clandestinas en la Isla Libertad

Gualeguaychú: detectan conexiones clandestinas en la Isla Libertad

Enersa proyecta un Parque Solar en Aldea Brasilera

Enersa proyecta un Parque Solar en Aldea Brasilera

Arte Joven tuvo su primera fecha del año en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Arte Joven tuvo su primera fecha del año en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Comenzó el mantenimiento y renovación de Alameda de la Federación

Comenzó el mantenimiento y renovación de Alameda de la Federación

Cuenta regresiva para la Fiesta de la Playa en el Thompson

Cuenta regresiva para la Fiesta de la Playa en el Thompson

Dejanos tu comentario