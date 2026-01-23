Cuenta regresiva para la Fiesta de la Playa en el Thompson

Uno Entre Rios | Escenario | Fiesta de la Playa

Este sábado 24 y domingo 25 de enero se realizará una nueva edición de la Fiesta de la Playa Thompson en el balneario ubicado a orillas del río Paraná

23 de enero 2026 · 14:13hs
Este sábado 24 y domingo 25 de enero se realizará una nueva edición de la Fiesta de la Playa Thompson en el balneario ubicado a orillas del río Paraná. La propuesta ofrece actividades deportivas, una grilla musical con artistas locales y nacionales, DJs en vivo, patio gastronómico, emprendedores y espacios pensados para las infancias. El ingreso será gratuito y las actividades comenzarán desde las 9.

La grilla artística tendrá como principales presentaciones a Mario Pereyra, el sábado, y La T y La M, el domingo. A lo largo de ambas jornadas también se presentarán Juan Manuel Bilat, Pont a Bailar, Gabi Isasi, Enzo Barzola y Horacio Gatian, junto a DJs que acompañarán el desarrollo del evento.

Por la gran afluencia de tránsito que se prevé para la Fiesta del Mate prepararon un operativo especial de seguridad para el cruce del Túnel Subfluvial

Fiesta de la playa: dan recomendaciones para cruce del Túnel Subfluvial

la fiesta de la playa cerro su edicion 2026 con luck ra

La Fiesta de la Playa cerró su edición 2026 con Luck Ra

La iniciativa es impulsada por el sector privado y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná, en el marco de la propuesta Viví, que promueve actividades culturales y deportivas en espacios públicos de la ciudad.

Durante el fin de semana habrá además un patio de comidas, feria de artesanos y emprendedores, y sectores destinados a juegos y actividades recreativas para niños y niñas.

Actividades deportivas junto al río

La Fiesta de la Playa Thompson ofrecerá una amplia agenda deportiva, con propuestas abiertas al público y competencias oficiales. Entre las disciplinas programadas se incluyen calistenia, rugby, newcom, beach vóley, básquet 3x3, stand up paddle (SUP), airbadminton, tenis de playa y lucha de playa.

El newcom tendrá un lugar destacado, con la disputa de la Etapa 1 del Circuito Provincial, que reunirá a equipos de Federal, María Grande, Paraná, La Paz, Santa Fe, Rosario y Zárate. Participarán 18 equipos, divididos en las categorías +40, +50 y +60, con un total estimado de 180 jugadores y jugadoras.

En tanto, el SUP se desarrollará durante ambos días con propuestas de iniciación, clases y paseos panorámicos, pensadas para todas las edades a partir de los 7 años. También habrá exhibiciones y actividades de promoción en disciplinas como rugby, handball, bádminton y deportes náuticos.

Grilla artística

Sábado 24 de enero

  • Martín Carmarán

  • DJ Pachi

  • Juan Manuel Bilat

  • Mario Pereyra

  • Gabi Isasi

  • DJ Luciano Lux

Domingo 25 de enero

  • DJ Gastón Galarraga

  • Enzo Barzola

  • DJ Samuel Scalise

  • DJ Nono

  • Horacio Gatian

  • Pont a Bailar

  • La T y La M

