Este sábado 24 y domingo 25 de enero se realizará una nueva edición de la Fiesta de la Playa Thompson en el balneario ubicado a orillas del río Paraná

Cuenta regresiva para la Fiesta de la Playa en el Thompson

Este sábado 24 y domingo 25 de enero se realizará una nueva edición de la Fiesta de la Playa Thompson en el balneario ubicado a orillas del río Paraná. La propuesta ofrece actividades deportivas, una grilla musical con artistas locales y nacionales, DJs en vivo, patio gastronómico, emprendedores y espacios pensados para las infancias. El ingreso será gratuito y las actividades comenzarán desde las 9.

La grilla artística tendrá como principales presentaciones a Mario Pereyra , el sábado, y La T y La M , el domingo. A lo largo de ambas jornadas también se presentarán Juan Manuel Bilat, Pont a Bailar, Gabi Isasi, Enzo Barzola y Horacio Gatian, junto a DJs que acompañarán el desarrollo del evento.

La iniciativa es impulsada por el sector privado y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná, en el marco de la propuesta Viví, que promueve actividades culturales y deportivas en espacios públicos de la ciudad.

Durante el fin de semana habrá además un patio de comidas, feria de artesanos y emprendedores, y sectores destinados a juegos y actividades recreativas para niños y niñas.

Actividades deportivas junto al río

La Fiesta de la Playa Thompson ofrecerá una amplia agenda deportiva, con propuestas abiertas al público y competencias oficiales. Entre las disciplinas programadas se incluyen calistenia, rugby, newcom, beach vóley, básquet 3x3, stand up paddle (SUP), airbadminton, tenis de playa y lucha de playa.

El newcom tendrá un lugar destacado, con la disputa de la Etapa 1 del Circuito Provincial, que reunirá a equipos de Federal, María Grande, Paraná, La Paz, Santa Fe, Rosario y Zárate. Participarán 18 equipos, divididos en las categorías +40, +50 y +60, con un total estimado de 180 jugadores y jugadoras.

En tanto, el SUP se desarrollará durante ambos días con propuestas de iniciación, clases y paseos panorámicos, pensadas para todas las edades a partir de los 7 años. También habrá exhibiciones y actividades de promoción en disciplinas como rugby, handball, bádminton y deportes náuticos.

Grilla artística

Sábado 24 de enero

Martín Carmarán

DJ Pachi

Juan Manuel Bilat

Mario Pereyra

Gabi Isasi

DJ Luciano Lux

Domingo 25 de enero