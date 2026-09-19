Manuel Adorni: mientras se prepara para explicar su patrimonio mantiene custodia y se mueve en un auto oficial

El Gobierno le dejó a Manuel Adorni la protección policial y el vehículo que usaba en la Jefatura de Gabinete, que acumula multas millonarias

El argumento del Gobierno es la seguridad. El vehículo que usaba en la Jefatura de Gabinete pertenece a un ente de Turismo y acumula multas millonarias.

Casi tres meses después de renunciar como jefe de Gabinete, Manuel Adorni continúa utilizando un vehículo oficial que acumula multas millonarias y mantiene una custodia de las fuerzas federales, mientras prepara la justificación de su patrimonio para la Justicia.

Este miércoles vence la prórroga que se le concedió para que explicara su evolución patrimonial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El vehículo acumula más de 50 infracciones, en su mayoría por exceso de velocidad, por un monto acumulado que supera los $10 millones, según los registros públicos consultados por La Nación.

Se trata de un vehículo Toyota SW4 modelo 2022 que, según el informe de dominio del Registro de la Propiedad Automotor, pertenece al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur).

El ente público que actualmente preside Daniel Scioli cedió el vehículo a la Jefatura de Gabinete durante la gestión de Guillermo Francos y la camioneta continúa bajo la órbita de esa dependencia, según el testimonio de fuentes oficiales.

Adorni utilizó esa misma camioneta cuando era jefe de Gabinete, cargo que asumió en noviembre de 2025. El día que brindó una de sus primeras declaraciones sobre su patrimonio, en la conferencia de prensa del 25 de marzo, llegó a la Casa Rosada en ese vehículo.

Sobre su uso actual del auto, el Inprotur señaló: “Fue otorgado un permiso de uso a la Jefatura de Gabinete para ser utilizado exclusivamente como medio de transporte oficial del jefe de Gabinete de ministros y de su comitiva. A partir del traspaso, su afectación y utilización quedaron bajo la exclusiva administración de la jurisdicción permisionaria. El vehículo continúa, a la fecha, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

Multas millonarias

El uso cotidiano del Toyota SW para la movilidad de Adorni puede constatarse por la cantidad de multas que registra el vehículo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, muchas de ellas en fines de semana.

Actualmente, en los registros de la Ciudad hay 4 multas de finales de agosto y principios de septiembre, por un total de 1,8 millones de pesos. En Provincia figuran 27 multas, de las cuales 8 son por hechos posteriores a la renuncia de Adorni y que totalizan $1,3 millones. Las notificaciones llegan a nombre del titular registral, el Inprotur.

La cifra registrada en la Ciudad llegó a ser mucho más alta. Este martes figuraban 144 multas bajo el dominio del auto que usa Adorni, de las cuales 41 correspondían al período posterior a sus funciones en Casa Rosada (más de $8 millones).

Horas después de identificadas las 144 infracciones porteñas por un total de 61 millones de pesos dejaron de aparecer en el registro público. Eso ocurre cuando alguien paga las multas o consigue que un controlador de faltas las dé de baja por improcedentes. Entre el jueves y el viernes se incorporaron las cuatro multas en jurisdicción porteña que aún figuran como vigentes. En la provincia de Buenos Aires nada cambió.

La custodia

En el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, afirmaron que Adorni “tiene custodia, como todo funcionario y exfuncionario de alto rango durante 6 meses, con base en evaluación de riesgo; si a los 6 meses se amerita seguir con custodia, sigue”.

Un exfuncionario del área de Seguridad, sin embargo, admitió que “no es lo más común” que un exjefe de Gabinete tenga custodia, aunque sí la tienen expresidentes, exministros de Seguridad, extitulares de la SIDE y miembros de la Justicia. Pese a eso, explicó que es una decisión que puede administrar el propio Ministerio de Seguridad en función del riesgo detectado en cada caso particular.