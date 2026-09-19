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Javier Milei vuelve a Estados Unidos para un discurso en ONU y reuniones

Javier Milei viajará el lunes y permanecerá en Estados Unidos hasta el jueves, en su visita número 18 desde que asumió.

19 de septiembre 2026 · 09:50hs
Javier Milei viajará el lunes y permanecerá en Estados Unidos hasta el jueves

Javier Milei viajará el lunes y permanecerá en Estados Unidos hasta el jueves, en su visita número 18 desde que asumió.
Javier Milei viajará el lunes y permanecerá en Estados Unidos hasta el jueves

Javier Milei viajará el lunes y permanecerá en Estados Unidos hasta el jueves, en su visita número 18 desde que asumió.
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Javier Milei viajará el lunes y permanecerá en Estados Unidos hasta el jueves, en su visita número 18 desde que asumió.
Javier Milei viajará el lunes y permanecerá en Estados Unidos hasta el jueves

Javier Milei viajará el lunes y permanecerá en Estados Unidos hasta el jueves, en su visita número 18 desde que asumió.

El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos el próximo lunes 21 de septiembre, donde desarrollará una agenda intensa en Nueva York que incluirá su discurso ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, conferencias académicas, reuniones con economistas y empresarios, y actividades vinculadas a la comunidad judía.

Será su visita número 18 al país desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, en un contexto de fuerte exposición internacional y alineamiento diplomático con Washington e Israel. Con este número, el presidente viajó más a Estados Unidos que a provincias argentinas.

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Milei partirá desde Buenos Aires el lunes por la noche y arribará el martes por la mañana al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Su primera actividad oficial será a las 16, cuando diserte en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde además recibirá el premio “Ohev Yisrael”, una distinción otorgada por su respaldo a Israel y su vínculo con la comunidad judía.

Más tarde, a las 19, mantendrá un encuentro con Roberto Salinas, y a las 20.30 se reunirá con el economista estadounidense Xavier Sala-i-Martin, profesor de la Universidad de Columbia y especialista en crecimiento económico.

La jornada clave será el miércoles 23, cuando Milei intervenga al mediodía en el Debate General de la Asamblea General de la ONU. Su discurso se dará en medio de tensiones internacionales y conflictos regionales, y se espera que exponga los lineamientos centrales de su política exterior, el alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel y la posición argentina frente a los desafíos globales.

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Ese mismo día, a las 16, encabezará la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento del International Republican Institute. Allí hablará sobre libertad económica, instituciones democráticas, seguridad estratégica y cooperación regional ante empresarios, inversores y académicos.

A las 18, Milei se reunirá con grandes empresarios asociados a Americas Society/Consejo de las Américas, en un encuentro encabezado por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la organización. La actividad del día concluirá a las 19.30 con una reunión con el rabino Simón Jacobson.

El jueves 24, a las 13, el mandatario brindará una exposición en The Economic Club of New York, una de las instituciones empresariales y financieras más influyentes de Estados Unidos. El vuelo presidencial de regreso está previsto para las 21, con arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque el viernes 25 a las 8.30.

Desde el Gobierno aclararon que la agenda podría incorporar nuevas reuniones o actividades en las próximas horas, aunque por el momento no está previsto un encuentro bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump.

Javier Milei Estados Unidos Donald Trump
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