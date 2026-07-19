Quini 6: cuatro apostadores ganaron más de 500 millones de pesos en La Revancha

La suerte volvió a sonreír a cuatro apostadores en el Quini 6. En el último sorteo, cuatro jugadores lograron acertar los seis números de la modalidad La Revancha, convirtiéndose en los grandes ganadores de la noche y llevándose un premio individual superior a los 507 millones de pesos. Los afortunados son oriundos de las provincias de Corrientes, Chubut, Mendoza y Río Negro, según confirmó la Lotería de Santa Fe.

El importante reparto de premios no impidió que el pozo del Quini 6 continúe creciendo en las demás modalidades. Debido a que tanto el Tradicional como La Segunda quedaron vacantes, el próximo sorteo ofrecerá un pozo total cercano a los 9.000 millones de pesos , una cifra que vuelve a posicionar al juego como uno de los más atractivos del país.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Cuatro nuevos millonarios

La modalidad La Revancha fue la gran protagonista de la jornada. Los números favorecidos fueron:

17 - 32 - 25 - 04 - 14 - 10

Cuatro apostadores acertaron la combinación completa y cada uno obtuvo un premio de $507.001.345, transformándose en nuevos millonarios.

Los ganadores realizaron sus apuestas en agencias ubicadas en las provincias de Corrientes, Chubut, Mendoza y Río Negro, aunque por el momento no trascendieron mayores detalles sobre las localidades ni sobre la identidad de los beneficiarios, como es habitual en este tipo de sorteos.

El Tradicional volvió a quedar vacante

En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron:

45 - 05 - 31 - 17 - 27 - 28

Ningún apostador logró acertar la combinación completa, por lo que el pozo principal quedó vacante y continúa acumulándose.

Para el próximo sorteo, esta modalidad pondrá en juego $4.824.893.380, uno de los pozos más importantes registrados en los últimos meses.

Tampoco hubo ganadores en La Segunda

La modalidad La Segunda también quedó sin ganadores.

Los números favorecidos fueron:

08 - 41 - 23 - 33 - 36 - 21

Al no registrarse apuestas con seis aciertos, el premio acumulado seguirá creciendo y alcanzará en el próximo sorteo los $2.110.781.182.

Con estos montos, tanto el Tradicional como La Segunda concentran buena parte de las expectativas de los apostadores para la próxima edición del juego.

El Siempre Sale repartió premios entre 53 apostadores

Una de las modalidades que sí distribuyó importantes premios fue el Siempre Sale, que permite obtener ganancias con seis, cinco o incluso cuatro aciertos, dependiendo del resultado del sorteo.

Los números extraídos fueron:

18 - 19 - 29 - 04 - 14 - 28

En esta oportunidad hubo 53 ganadores con cinco aciertos, quienes recibirán $8.963.460 cada uno.

Entre los beneficiados se encuentran siete apostadores de la provincia de Entre Ríos, que lograron quedarse con una parte del millonario reparto de premios.

Miles de ganadores en el Pozo Extra

Por su parte, el Pozo Extra volvió a beneficiar a miles de jugadores de todo el país.

En total hubo 3.341 ganadores, quienes percibirán un premio individual de $59.862,32.

Si bien el monto es considerablemente menor que el de las categorías principales, representa un importante incentivo para quienes participan del juego y no logran alcanzar los seis aciertos.

Un próximo sorteo con un pozo histórico del Quini 6

Tras el resultado del último sorteo, la expectativa ya está puesta en la próxima edición del Quini 6.

De acuerdo con la información difundida por la Lotería de Santa Fe, el próximo domingo estarán en juego 9.000 millones de pesos entre todas las modalidades, una cifra que promete atraer a miles de apostadores de todo el país.

El crecimiento sostenido de los pozos acumulados en el Tradicional y La Segunda, sumado al atractivo que representa La Revancha y las restantes modalidades, convierte al próximo sorteo en uno de los más esperados del año.

Un juego que sigue convocando a millones

El Quini 6 continúa siendo uno de los juegos de azar más populares de Argentina. Cada semana, cientos de miles de personas participan con la ilusión de acertar los seis números y cambiar su vida con premios multimillonarios.

La acumulación de pozos vacantes suele incrementar notablemente la cantidad de apuestas, ya que los montos en juego alcanzan cifras históricas, como ocurre en esta oportunidad.

Mientras cuatro nuevos millonarios celebran haber acertado la combinación de La Revancha, millones de jugadores ya comienzan a preparar sus apuestas con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores de un pozo que alcanzará los 9.000 millones de pesos en el próximo sorteo