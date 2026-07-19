Uno de los tres procedimientos realizados en La Paz dio resultado positivo. Incautaron un revólver, réplicas de armas, cartuchos y otros elementos.

Secuestraron un revólver, municiones y réplicas de armas durante allanamientos por abuso de armas.

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental La Paz secuestró un revólver calibre .22, municiones y réplicas de armas de fuego durante una serie de allanamientos realizados en el marco de una causa por el presunto delito de abuso de armas.

Los procedimientos se llevaron a cabo este sábado por orden de la Justicia y contaron con la colaboración de efectivos de Comisaría Primera, Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar y Guardia Especial.

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De las tres órdenes de allanamiento ejecutadas, dos arrojaron resultado negativo, mientras que en la restante se obtuvo un resultado positivo. En ese domicilio los uniformados incautaron un revólver calibre .22 con municiones, una importante cantidad de cartuchería, dos réplicas de armas de fuego, un rifle de aire comprimido y numerosos balines, todos elementos considerados de interés para la investigación.

Las actuaciones fueron realizadas con conocimiento de la Fiscalía interviniente, que dispuso la continuidad de las diligencias judiciales para avanzar en el esclarecimiento de la causa.