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"Entrerrianas al Ataque" llega a Paraná, una noche de humor, música y transformismo

El espectáculo se presentará este sábado 18 de julio en Fullmoon. Habrá cena show, artistas invitados y promociones especiales

15 de julio 2026 · 14:59hs
Marce Soñez y Elaias

Marce Soñez y Elaias
Gaara Drag

Gaara Drag

La ciudad de Paraná se prepara para recibir una nueva edición de "Entrerrianas al Ataque", un espectáculo de humor. Habrá transformismo, baile y mucha diversión. Tras un tiempo fuera de los escenarios, la propuesta regresa con un elenco renovado.

"Entrerrianas al Ataque": una noche de risas y shows en Paraná

La función se realizará el sábado 18 de julio en Fullmoon, ubicado en Raúl Alfonsín 355, con apertura de puertas a las 21. La organización remarcó la importancia de la puntualidad para disfrutar de la experiencia completa desde el inicio.

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Sobre el escenario estarán Keila Love, Jessica Exner, Marce Soñez, Gaara Drag y Elaias Drag, quienes ofrecerán un show que mezclará comedia, música y performances en una puesta pensada para todo el público adulto.

Además del espectáculo, la propuesta incluirá cena show, tragos e invitados especiales, convirtiéndose en una alternativa para celebrar el Día del Amigo, compartir una salida diferente o simplemente disfrutar de una noche distinta en la ciudad.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y también se encuentra disponible una promoción de mesas 4x3. Quienes adquieran la opción de cena recibirán, además, el ingreso al evento Bunker, junto con otras sorpresas preparadas por la organización.

Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma Tikzet. El cupo es limitado, por lo que se recomienda realizar la compra con anticipación.

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