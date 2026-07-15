Uno Entre Rios | Escenario | vacaciones de invierno

Vacaciones de invierno: invitan a un taller gratuito para chicos en el Museo Casa de Gobierno

La propuesta "Guardianes de la Patria" se desarrollará del 16 al 18 de julio en el Museo Casa de Gobierno de Paraná

15 de julio 2026 · 16:21hs
Guardianes de la Patria: una propuesta gratuita para las infancias en Paraná

"Guardianes de la Patria": una propuesta gratuita para las infancias en Paraná

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos continúa desarrollando propuestas destinadas a las infancias durante el receso invernal e invita a participar del taller "Guardianes de la Patria", una actividad gratuita que se realizará en el Museo Casa de Gobierno, ubicado en la esquina de Córdoba y México, en la ciudad de Paraná.

"Guardianes de la Patria": una propuesta gratuita para las infancias en Paraná

La iniciativa está pensada para que niños y niñas puedan acercarse a la historia argentina de una manera creativa y participativa. Durante cada encuentro, los participantes confeccionarán sus propias pecheras de granaderos, combinando actividades manuales con contenidos históricos en un ambiente de juego y aprendizaje.

El máximo premio literario de Entre Ríos avanza con la categoría Ensayo Inédito

El Premio Fray Mocho dio a conocer la lista de ensayos que continúan en competencia

Marce Soñez y Elaias

"Entrerrianas al Ataque" llega a Paraná, una noche de humor, música y transformismo

El taller contará con el acompañamiento de la Asociación Sanmartiniana Tambor de la Libertad, que colaborará en el desarrollo de la propuesta y aportará conocimientos sobre la figura del General José de San Martín y el histórico Regimiento de Granaderos a Caballo.

Las jornadas se realizarán en distintos horarios para facilitar la participación de las familias. El cronograma previsto incluye el jueves 16 de julio, de 14 a 16; el viernes 17, de 10.30 a 12.30; y el sábado 18, con dos turnos: de 10 a 12 y de 14 a 16.

La actividad es libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa debido a que cada jornada tendrá un cupo máximo de 25 participantes, con el objetivo de garantizar un mejor desarrollo del taller y una atención personalizada para los asistentes.

Quienes deseen participar deberán reservar su lugar enviando un mensaje de WhatsApp al 343 4696927. Desde la organización recomendaron realizar la inscripción con anticipación, ya que los cupos son limitados.

Con esta propuesta, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos continúa promoviendo actividades recreativas y educativas para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno, generando espacios donde el juego, la creatividad y el patrimonio histórico se convierten en herramientas para acercar a las nuevas generaciones a la identidad y la historia del país.

LEER MÁS: "Entrerrianas al Ataque" llega a Paraná, una noche de humor, música y transformismo

vacaciones de invierno Museo Casa de Gobierno Paraná infancias
Noticias relacionadas
Música para Volar trae a Paraná un homenaje sinfónico a los grandes del rock argentino

Música para Volar presentará un recorrido por las grandes canciones del rock nacional

la salita de peron recibe retrato de un paraiso

La Salita de Perón recibe "Retrato de un paraíso"

definieron el jurado del encuentro entrerriano de teatro

Definieron el jurado del Encuentro Entrerriano de Teatro

lanzan un ciclo para redescubrir la literatura entrerriana

Lanzan un ciclo para redescubrir la literatura entrerriana

Ver comentarios

Lo último

El PJ dará intervención al Tribunal de Disciplina por incumplimiento de mandato partidario en la Reforma Previsional

El PJ dará intervención al Tribunal de Disciplina por incumplimiento de mandato partidario en la Reforma Previsional

El Premio Fray Mocho dio a conocer la lista de ensayos que continúan en competencia

El Premio Fray Mocho dio a conocer la lista de ensayos que continúan en competencia

Vacaciones de invierno: invitan a un taller gratuito para chicos en el Museo Casa de Gobierno

Vacaciones de invierno: invitan a un taller gratuito para chicos en el Museo Casa de Gobierno

Ultimo Momento
El PJ dará intervención al Tribunal de Disciplina por incumplimiento de mandato partidario en la Reforma Previsional

El PJ dará intervención al Tribunal de Disciplina por incumplimiento de mandato partidario en la Reforma Previsional

El Premio Fray Mocho dio a conocer la lista de ensayos que continúan en competencia

El Premio Fray Mocho dio a conocer la lista de ensayos que continúan en competencia

Vacaciones de invierno: invitan a un taller gratuito para chicos en el Museo Casa de Gobierno

Vacaciones de invierno: invitan a un taller gratuito para chicos en el Museo Casa de Gobierno

Luchado, Argentina pierde con Inglaterra

Luchado, Argentina pierde con Inglaterra

Argentina busca un lugar en la final ante Inglaterra

Argentina busca un lugar en la final ante Inglaterra

Policiales
Impactante choque de camiones en Maciá provocó importantes daños materiales

Impactante choque de camiones en Maciá provocó importantes daños materiales

Colón: vendían cocaína en prisión domiciliaria

Colón: vendían cocaína en prisión domiciliaria

Procesan a presunto líder narco que se escondió en Entre Ríos

Procesan a presunto líder narco que se escondió en Entre Ríos

Operativos en Victoria, Diamante y Concordia: secuestran armas y ejemplares de fauna

Operativos en Victoria, Diamante y Concordia: secuestran armas y ejemplares de fauna

Un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Ovación
Guillermo Carmarán cumplió el sueño de ser maratonista en Rosario

Guillermo Carmarán cumplió el sueño de ser maratonista en Rosario

River: Acuña y Santiago Beltrán visitaron a los jugadores separados

River: Acuña y Santiago Beltrán visitaron a los jugadores separados

Álvaro Montero antes de ser refuerzo de Boca: Sabemos la grandeza que tiene el club

Álvaro Montero antes de ser refuerzo de Boca: "Sabemos la grandeza que tiene el club"

Franco Armani se despidió de River con un discurso emotivo

Franco Armani se despidió de River con un discurso emotivo

Paraná recibió la cuarta fecha del Campeonato Argentino de SUP

Paraná recibió la cuarta fecha del Campeonato Argentino de SUP

La provincia
El PJ dará intervención al Tribunal de Disciplina por incumplimiento de mandato partidario en la Reforma Previsional

El PJ dará intervención al Tribunal de Disciplina por incumplimiento de mandato partidario en la Reforma Previsional

El Premio Fray Mocho dio a conocer la lista de ensayos que continúan en competencia

El Premio Fray Mocho dio a conocer la lista de ensayos que continúan en competencia

Vacaciones de invierno: invitan a un taller gratuito para chicos en el Museo Casa de Gobierno

Vacaciones de invierno: invitan a un taller gratuito para chicos en el Museo Casa de Gobierno

Hubo tensión en las puertas de la Casa de Gobierno

Hubo tensión en las puertas de la Casa de Gobierno

Con los votos de dos peronistas, el Senado dio media sanción a a la reforma previsional en Entre Ríos

Con los votos de dos peronistas, el Senado dio media sanción a a la reforma previsional en Entre Ríos

Dejanos tu comentario