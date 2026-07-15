Vacaciones de invierno: invitan a un taller gratuito para chicos en el Museo Casa de Gobierno

La propuesta "Guardianes de la Patria" se desarrollará del 16 al 18 de julio en el Museo Casa de Gobierno de Paraná

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos continúa desarrollando propuestas destinadas a las infancias durante el receso invernal e invita a participar del taller "Guardianes de la Patria", una actividad gratuita que se realizará en el Museo Casa de Gobierno, ubicado en la esquina de Córdoba y México, en la ciudad de Paraná.

La iniciativa está pensada para que niños y niñas puedan acercarse a la historia argentina de una manera creativa y participativa. Durante cada encuentro, los participantes confeccionarán sus propias pecheras de granaderos , combinando actividades manuales con contenidos históricos en un ambiente de juego y aprendizaje.

El taller contará con el acompañamiento de la Asociación Sanmartiniana Tambor de la Libertad, que colaborará en el desarrollo de la propuesta y aportará conocimientos sobre la figura del General José de San Martín y el histórico Regimiento de Granaderos a Caballo.

Las jornadas se realizarán en distintos horarios para facilitar la participación de las familias. El cronograma previsto incluye el jueves 16 de julio, de 14 a 16; el viernes 17, de 10.30 a 12.30; y el sábado 18, con dos turnos: de 10 a 12 y de 14 a 16.

La actividad es libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa debido a que cada jornada tendrá un cupo máximo de 25 participantes, con el objetivo de garantizar un mejor desarrollo del taller y una atención personalizada para los asistentes.

Quienes deseen participar deberán reservar su lugar enviando un mensaje de WhatsApp al 343 4696927. Desde la organización recomendaron realizar la inscripción con anticipación, ya que los cupos son limitados.

Con esta propuesta, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos continúa promoviendo actividades recreativas y educativas para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno, generando espacios donde el juego, la creatividad y el patrimonio histórico se convierten en herramientas para acercar a las nuevas generaciones a la identidad y la historia del país.