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El Carnaval de Paraná fortalece vínculos con la UADER para impulsar su desarrollo cultural e institucional

Representantes de la Red de Artistas se reunieron con autoridades de la FHAyCS para promover acciones de investigación, extensión y preservación del carnaval.

18 de julio 2026 · 08:21hs
El Carnaval de Paraná fortalece vínculos con la UADER para impulsar su desarrollo cultural .

El Carnaval de Paraná fortalece vínculos con la UADER para impulsar su desarrollo cultural .

La Red de Artistas del Carnaval de Paraná dio un nuevo paso en el proceso de fortalecimiento de la principal fiesta popular de la ciudad al mantener una reunión con autoridades de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). El encuentro tuvo como objetivo avanzar en una agenda de trabajo conjunta que contribuya al desarrollo, la preservación y la proyección del carnaval desde una mirada académica, cultural y comunitaria.

La delegación de la Red estuvo integrada por Nora Aracil, Aldana Del Mestre y Patricia Cabrera, quienes presentaron al decano de la facultad, Daniel Richar, los avances del proceso participativo que impulsan junto a comparsas, agrupaciones y distintos actores vinculados con el carnaval.

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Construir consensos

La iniciativa busca construir consensos para fortalecer la celebración mediante la revisión de aspectos normativos y organizativos, además de incorporar nuevas miradas que permitan consolidar un proyecto sostenible en el tiempo.

Durante la reunión también participó el responsable del Área de Gestión Cultural de la FHAyCS, el músico y docente Gustavo "Koky" Satler, quien aportó su experiencia en el análisis de las posibilidades de crecimiento de esta manifestación cultural.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la necesidad de profundizar la articulación entre el carnaval y la universidad. En ese sentido, se destacó el aporte que la institución académica puede realizar a través de la investigación, la formación y las actividades de extensión, contribuyendo a preservar y poner en valor una expresión artística profundamente arraigada en la identidad entrerriana.

Diálogo valioso

"Fue un diálogo muy valioso porque encontramos una Facultad dispuesta a escuchar y aportar a esta construcción. Agradecemos especialmente al decano Daniel Richar por su apertura y su interés, y valoramos también la participación de Gustavo 'Koky' Satler", expresó Nora Aracil.

Durante la reunión, las partes coincidieron en abordar el carnaval no solo como una fiesta popular, sino también como un fenómeno social, histórico y cultural que forma parte de la memoria colectiva y de la identidad de la ciudad y de Entre Ríos.

Aracil sostuvo además que el proceso de construcción colectiva requiere incorporar nuevas instituciones y perspectivas. "Queremos que la Universidad sea parte de este camino. El carnaval reúne historia, identidad, arte, saberes y participación comunitaria. El aporte académico puede enriquecer el trabajo colectivo y contribuir a proyectar mejoras sostenidas en el tiempo", afirmó.

El encuentro dejó abierta la posibilidad de desarrollar futuras acciones conjuntas entre la Red de Artistas y la UADER, con el propósito de fortalecer el carnaval como patrimonio cultural, promover su investigación y generar herramientas que acompañen su crecimiento y consolidación en los próximos años.

Carnaval Paraná UADER artistas
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