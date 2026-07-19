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Frigerio visitará el Puerto de Hamburgo para impulsar exportaciones y fortalecer la logística entrerriana

Invitado por autoridades alemanas, el gobernador Frigerio mantendrá reuniones con operadores portuarios para ampliar mercados y potenciar la competitividad.

19 de julio 2026 · 20:11hs
Frigerio visitará el Puerto de Hamburgo para impulsar exportaciones y fortalecer la logística entrerriana.

Frigerio visitará el Puerto de Hamburgo para impulsar exportaciones y fortalecer la logística entrerriana.

El gobernador Rogelio Frigerio fue invitado a participar, del 21 al 23 de julio, de la visita a las instalaciones del Puerto de Hamburgo, uno de los principales nodos logísticos de ingreso de productos al mercado europeo. La visita se realizará en el marco de una agenda destinada a fortalecer las oportunidades de exportación y el desarrollo de Entre Ríos.

Durante su estadía en esa ciudad del norte de Alemania, el mandatario provincial mantendrá reuniones con algunos de los principales operadores portuarios de la región, que vienen profundizando sus vínculos con la provincia tras el primer embarque de miel entrerriana realizado bajo el nuevo marco comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un antecedente que abrió nuevas perspectivas para las exportaciones provinciales.

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Asimismo, el próximo inicio de las obras de dragado de la Hidrovía Paraná, proceso del que Entre Ríos participa por primera vez en su historia, ha despertado el interés de operadores alemanes y de otros países europeos, interesados en conocer las oportunidades que esta nueva etapa abre para la producción y el comercio entrerrianos al mejorar las condiciones de navegación, reducir costos logísticos y ampliar la competitividad de las exportaciones.

La agenda de trabajo se enmarca en la decisión del Gobierno de Entre Ríos de fortalecer el perfil exportador de la provincia, ampliar su inserción en los mercados internacionales y promover una infraestructura logística más eficiente que mejore la competitividad de los sectores productivos.

La visita también forma parte del proceso de consolidación de los vínculos institucionales y comerciales que Entre Ríos y Alemania vienen construyendo desde el inicio de la actual gestión.

El viaje del gobernador no generará erogaciones para el erario público provincial, ya que todos los gastos vinculados a la invitación serán cubiertos por la organización anfitriona.

Frigerio Hamburgo Exportaciones
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