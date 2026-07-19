Paraná recibirá el Congreso Internacional de Ciencias Forenses con expertos de ocho países.

El encuentro se realizará del 14 al 16 de octubre en el CPC de Paraná. También se desarrollará la II Conferencia Federal de Policía Científica.

La ciudad de Paraná será sede del III Congreso Internacional de Ciencias Forenses y de la II Conferencia Federal de Policía Científica, que se desarrollarán del 14 al 16 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones (CPC). El encuentro reunirá a especialistas nacionales e internacionales vinculados con la investigación criminal y las ciencias aplicadas a la administración de Justicia.

La actividad es organizada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Dirección General de Policía Científica de la Policía de Entre Ríos, y cuenta con el respaldo institucional de universidades y entidades especializadas del ámbito científico y pericial.

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Durante las tres jornadas participarán peritos, investigadores, docentes, operadores judiciales, integrantes de fuerzas de seguridad y estudiantes universitarios. El programa incluirá conferencias magistrales, exposiciones técnicas, talleres y mesas de intercambio interdisciplinario.

Presencia internacional

Esta edición tendrá una marcada participación internacional, con la presencia de expositores provenientes de Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador, México, Canadá, España y Argentina, quienes abordarán los últimos avances en criminalística, accidentología vial y otras disciplinas vinculadas con la investigación de delitos complejos.

En forma paralela se realizará la II Conferencia Federal de Policía Científica, un espacio que reunirá a representantes de las 24 jurisdicciones del país y de las fuerzas federales para intercambiar experiencias, coordinar acciones y analizar nuevas herramientas destinadas a fortalecer la labor pericial y la investigación criminal.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que el objetivo es consolidar un ámbito de capacitación permanente, promover la cooperación entre instituciones científicas, universidades y organismos de seguridad, y favorecer la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la investigación judicial.

Con el fin de facilitar la participación, la organización dispuso beneficios arancelarios y facilidades de pago para estudiantes universitarios y delegaciones provenientes del interior de la provincia.

La inscripción, el programa de actividades y la información sobre los conferencistas pueden consultarse a través del sitio oficial del congreso, donde se irán incorporando las novedades de cara al encuentro que volverá a posicionar a la capital entrerriana como un referente nacional en materia de ciencias forenses.