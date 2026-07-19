Milei anunció que decretará feriado nacional el día que los jugadores decidan celebrar el subcampeonato

El presidente Milei lo confirmó en sus redes sociales. Se barajan opciones de festejos para el lunes o el martes. Se definirá en las próximas horas.

Tras la final de la Copa del Mundo, el presidente Javier Milei anunció que decretará feriado nacional si los jugadores de la Selección argentina desean participar de un recibimiento a su regreso de los Estados Unidos.

“Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, posteó el jefe de Estado en sus redes sociales.

FESTEJO MUNDIAL Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional.

Fuentes oficiales agregaron a Infobae que durante la madrugada habrá definiciones más concretas. El eventual feriado podría ser tanto el lunes como el martes.

Un rato más tarde, el mandatario resaltó la labor del equipo de Lionel Scaloni y dijo que lo que consiguió en los últimos años es algo histórico.

“Más allá de que el resultado no es el que nos hubiera gustado obtener, me parece que hay que tomar conciencia histórica del logro enorme de este grupo de jugadores que en los cuatro últimos mundiales llegaron a tres finales y ganaron una. Y esta final se perdió en el alargue. Nadie les puede recriminar nada porque han dejado todo y sobre el final podríamos haber tenido alguna oportunidad para empatarlo en un partido que naturalmente nos había sido muy desfavorable”, afirmó durante una entrevista en Radio Mitre.

En esa misma entrevista, contó que hay seis alternativas para que los futbolistas argentinos celebran, más allá de la Casa Rosada, y que esas opciones ya fueron transmitidas a las autoridades de la AFA.

“Es una acción coordinada entre Nación, Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, y están esas posibilidades elevadas, transmitidas. Estamos a la espera de lo que los jugadores decidan y el cuerpo técnico para que ellos puedan tener ese momento donde puedan interactuar con los argentinos por este enorme y gran trabajo que han hecho”, sostuvo.

Durante todo el fin de semana, las autoridades gubernamentales estudiaron si decretar un feriado, un día no laborable o un asueto para la administración pública, para facilitar la movilización de los ciudadanos para recibir al plantel conducido por Lionel Scaloni.

Desde Casa Rosada estimaron que más de 4 millones de hinchas saldrían a las calles a festejar en caso de un resultado favorable, y señalaron que la enorme concentración de personas en la vía pública imposibilitará el normal desarrollo de las actividades laborales cotidianas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitó un vuelo chárter para trasladar a la delegación de regreso al país. Se prevé que los jugadores y el cuerpo técnico aterricen en el aeropuerto internacional de Ezeiza el lunes entre las 12 y las 14, en caso de que puedan despegar esta misma noche.