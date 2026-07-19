El aviso de la alerta naranja alcanza a cinco departamentos. El Gobierno mantiene operativos para asistir a familias afectadas por el temporal.

Renovaron la alerta naranja por tormentas en el norte entrerriano tras el fuerte temporal.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este domingo la alerta naranja por tormentas para cinco departamentos del norte de Entre Ríos, mientras que el resto de la provincia permanece bajo alerta amarilla.

La advertencia alcanza a Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador , donde se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora .

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Según el organismo, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 15 y 40 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

Medidas de precaución

Ante este panorama, Defensa Civil recomendó extremar las medidas de precaución. Entre las principales sugerencias figuran asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar circular si no es necesario, no refugiarse bajo árboles o postes, no sacar residuos para prevenir la obstrucción de desagües y conducir con extrema precaución, manteniendo mayor distancia entre vehículos y evitando atravesar calles anegadas.

En paralelo, el Gobierno de Entre Ríos mantiene un operativo conjunto para asistir a las familias afectadas por el fuerte temporal registrado durante la madrugada del sábado.

Del operativo participan la Policía de Entre Ríos, Defensa Civil, cuadrillas de Enersa, cooperativas eléctricas, el Ministerio de Desarrollo Humano y equipos de los municipios, que trabajan en la evaluación de daños, la asistencia a los damnificados y el restablecimiento de los servicios esenciales en las zonas afectadas.