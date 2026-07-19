Paraná despidió a la Selección Argentina con aplausos y orgullo

La Selección Argentina cayó en la final ante España, pero recibió el respaldo de los hinchas de Paraná, que despidieron al equipo con aplausos

La Selección Argentina cayó 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026 y no pudo conquistar su cuarta Copa del Mundo. El único gol del partido llegó en el tiempo suplementario, por intermedio de Ferran Torres. Pese a la derrota, en Paraná los hinchas despidieron al equipo con aplausos, canciones y un inquebrantable apoyo.

La ilusión de volver a levantar la Copa del Mundo quedó a un paso. Durante gran parte del encuentro, Argentina sostuvo un partido parejo frente a un rival que buscó imponer su juego desde el inicio. La resistencia albiceleste se mantuvo durante más de 100 minutos, con una destacada actuación de Emiliano "Dibu" Martínez, quien evitó en varias oportunidades la caída de su arco.

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El desarrollo del partido también estuvo marcado por la expulsión de Enzo Fernández, quien vio la tarjeta roja, en el miunuto 82, tras una fuerte infracción. Con un jugador menos en los minutos decisivos, el equipo de Lionel Scaloni debió redoblar esfuerzos para sostener el empate frente a un rival que aprovechó la superioridad numérica.

Sin embargo, a los 106 minutos del tiempo suplementario, Ferran Torres aprovechó una asistencia de Nico Williams y marcó el único gol del encuentro, que terminó dándole el título mundial a España.

El orgullo pudo más que la derrota

Más allá del resultado, la derrota no logró borrar el orgullo ni el cariño de los hinchas. En distintos puntos del país, miles de argentinos permanecieron reunidos una vez finalizado el partido para despedir con aplausos a un equipo que volvió a llegar a una final del mundo. En Paraná, la escena se repitió en plazas, bares y otros espacios públicos, donde cientos de personas continuaron alentando a la Selección.

En lugar del silencio o la tristeza absoluta, lo que predominó fueron los aplausos, las canciones y el reconocimiento a un plantel que volvió a ilusionar al país. Muchos coincidieron en destacar el compromiso, la entrega y la identidad futbolística que mostró el equipo durante todo el Mundial, valores que fortalecieron el vínculo entre la Selección y los hinchas más allá del resultado de la final.

Paraná despidió al equipo con aplausos

Las camisetas celestes y blancas continuaron copando las calles del centro. Las banderas siguieron flameando y los bombos no dejaron de sonar. "Vamos, vamos Argentina" y el clásico "Muchachos" volvieron a escucharse entre los grupos de hinchas, que eligieron despedir al seleccionado con el mismo respaldo con el que lo acompañaron durante toda la Copa del Mundo.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió frente a la Catedral Metropolitana, donde los hinchas desplegaron una enorme bandera argentina. La imagen, acompañada por aplausos, cánticos y celulares registrando el momento, reflejó el orgullo de una ciudad que, más allá del resultado deportivo, volvió a expresar su amor por la Selección.

Familias completas, grupos de amigos y jóvenes que habían salido a seguir la final permanecieron algunos minutos más en los distintos puntos de encuentro. Hubo abrazos, fotos y mensajes de aliento para un equipo que volvió a ilusionar al país y que, pese a la derrota, recibió el reconocimiento de los paranaenses. La fiesta no terminó con el pitazo final: el sentimiento de gratitud hacia el plantel se hizo sentir en cada canción y en cada bandera celeste y blanca que siguió flameando en el corazón de la ciudad.

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Una Selección que sigue uniendo a Argentina

La imagen que dejó la jornada en la capital entrerriana fue la de una hinchada agradecida. Porque más allá del resultado, el vínculo entre la gente y la Selección se mantiene intacto. Los títulos obtenidos en los últimos años y el protagonismo sostenido en las grandes competencias consolidaron una conexión que trasciende una victoria o una derrota.

La final también tuvo un condimento especial: fue el último Mundial de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina. El capitán, emblema de una de las etapas más exitosas del fútbol argentino y líder del equipo campeón en Qatar 2022, cerró su historia mundialista con una nueva final disputada, dejando un legado que marcó a toda una generación de hinchas.

Mientras España celebraba un nuevo título mundial, en Paraná el mensaje fue claro: el apoyo continúa. Los cantos siguieron sonando en las calles y la ovación para los jugadores dejó en evidencia que el orgullo por vestir la camiseta argentina permanece intacto. Muchos de los presentes dedicaron sus aplausos especialmente a Messi, reconociendo todo lo que significó su recorrido con la Albiceleste.

La derrota dolió, como duele perder una final del mundo. Pero entre los hinchas predominó un sentimiento compartido: esta Selección volvió a emocionar, volvió a unir al país y volvió a demostrar por qué sigue siendo un motivo de encuentro. Para quienes acompañaron al equipo durante todo el Mundial, el resultado final no cambia el reconocimiento hacia un plantel que dejó todo en la cancha y que, una vez más, hizo soñar a millones de argentinos.