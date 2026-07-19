Uno Entre Rios | La Provincia | escuelas

Invitan a las escuelas secundarias a participar del certamen federal Sueños de Radio

Hasta el 28 de julio las escuelas secundarias entrerrianas podrán inscribirse en la tercera edición de Sueños de Radio.

19 de julio 2026 · 10:00hs
Lalo Mir será parte del jurado del concurso federal Sueños de Radio.

Lalo Mir será parte del jurado del concurso federal Sueños de Radio.

Hasta el 28 de julio las escuelas secundarias entrerrianas podrán inscribirse en la tercera edición de Sueños de Radio, el certamen federal que impulsa la producción sonora en las aulas. El proyecto, coordinado por el Consejo General de Educación (CGE), premiará a cinco escuelas con equipamiento completo de transmisión en línea.

Se trata de la tercera edición de Sueños de Radio, un programa de alcance federal que promueve el uso pedagógico de los medios de comunicación en las aulas. Las instituciones interesadas en sumarse a la propuesta colectiva podrán inscribir sus proyectos pedagógicos dentro de cinco categorías específicas que contemplan propuestas de periodismo, radioteatro, grupos corales, bandas de garaje y folclore y músicas regionales.

Seis de cada diez niños de 8 años ya tienen celular y crece el debate por su uso en las escuelas.

Seis de cada diez niños de 8 años ya tienen celular y crece el debate por su uso en las escuelas

Entrevista con Daniel Morali: En las escuelas hay profesores que no pueden leer en un acto.

Entrevista con Daniel Morali: "En las escuelas hay profesores que no pueden leer en un acto"

Como parte del acompañamiento técnico y pedagógico brindado a las escuelas secundarias participantes, el cronograma contempla distintas instancias de presentación de materiales y seguimiento virtual. La entrega final de las producciones sonoras fue fijada para el próximo 4 de agosto de 2026, fecha límite en la que los equipos escolares deberán remitir a los coordinadores la demostración de audio grabada, el guion técnico correspondiente, la transcripción del texto y un video breve a modo de presentación institucional.

Fortalecer la comunicación

La iniciativa busca fortalecer la comunicación interna escolar, el trabajo colaborativo en los talleres, la creatividad y la expresión oral de las y los estudiantes a través de la radio como una herramienta didáctica transversal. Los proyectos presentados en la provincia y el resto del país serán evaluados por un jurado de especialistas del ámbito cultural y medial integrado por Soledad Pastorutti, Lalo Mir, Sergio Feferovich, José Palazzo y Juan José Campanella, quienes seleccionarán las propuestas más innovadoras.

Escuelas ganadoras

Cada una de las cinco escuelas ganadoras del certamen a nivel nacional recibirá como premio el equipamiento tecnológico completo para montar e inaugurar una radio digital en su propio establecimiento físico. El módulo técnico incluirá una computadora de escritorio, micrófonos profesionales con soporte, auriculares de alta fidelidad, programas informáticos de edición de sonido y la habilitación de una dirección electrónica propia para transmitir la programación de manera online permanente.

La difusión y la coordinación operativa de esta propuesta en Entre Ríos se enmarca de forma directa en el convenio de colaboración mutua firmado entre el presidente del CGE, Carlos Cuenca, y las autoridades de la emisora Cadena 3 Argentina. El acuerdo institucional tiene como objetivo central ampliar la participación de las delegaciones escolares entrerrianas en esta propuesta federal, potenciando los proyectos de comunicación comunitaria que ya se ejecutan en las escuelas rurales y urbanas de la provincia

escuelas Federal Sueños de Radio
Noticias relacionadas
Renovaron la alerta naranja por tormentas en el norte entrerriano tras el fuerte temporal.

Renovaron la alerta naranja por tormentas en el norte entrerriano tras el fuerte temporal

Paraná recibirá el Congreso Internacional de Ciencias Forenses con expertos de ocho países.

Paraná recibirá el Congreso Internacional de Ciencias Forenses con expertos de ocho países

Paraná, 200 años de una ciudad: una memoria viva entre calles y recuerdos.

Paraná, 200 años de una ciudad: una memoria viva entre calles y recuerdos

Concordia y una tormenta que afectó a muchos. Enesar y un nuevo comunicado.

Temporal en Concordia: Enersa restableció gran parte del servicio, pero continúan los trabajos en la zona

Ver comentarios

Lo último

El espectáculo del entretiempo en la final del Mundial: incógnitas, certezas y una tradición lejana

El espectáculo del entretiempo en la final del Mundial: incógnitas, certezas y una tradición lejana

En Spa, Colapinto volvió a sumar en Fórmula 1, tras antológica maniobra

En Spa, Colapinto volvió a sumar en Fórmula 1, tras antológica maniobra

La Orquesta Sinfónica ofrecerá un concierto gratuito con obras de Debussy y Berlioz en Paraná

La Orquesta Sinfónica ofrecerá un concierto gratuito con obras de Debussy y Berlioz en Paraná

Ultimo Momento
El espectáculo del entretiempo en la final del Mundial: incógnitas, certezas y una tradición lejana

El espectáculo del entretiempo en la final del Mundial: incógnitas, certezas y una tradición lejana

En Spa, Colapinto volvió a sumar en Fórmula 1, tras antológica maniobra

En Spa, Colapinto volvió a sumar en Fórmula 1, tras antológica maniobra

La Orquesta Sinfónica ofrecerá un concierto gratuito con obras de Debussy y Berlioz en Paraná

La Orquesta Sinfónica ofrecerá un concierto gratuito con obras de Debussy y Berlioz en Paraná

Radio La Red Paraná y UNO transmiten la final del Mundial con un gran despliegue

Radio La Red Paraná y UNO transmiten la final del Mundial con un gran despliegue

La siembra de trigo entra en la etapa final con una caída del 18% en la superficie de Entre Ríos

La siembra de trigo entra en la etapa final con una caída del 18% en la superficie de Entre Ríos

Policiales
Murió un motociclista tras un choque con un auto y otra moto en el acceso a San Benito

Murió un motociclista tras un choque con un auto y otra moto en el acceso a San Benito

Temporal en la provincia: una mujer murió por la caída de un árbol en Osvaldo Magnasco

Temporal en la provincia: una mujer murió por la caída de un árbol en Osvaldo Magnasco

Secuestraron un revólver, municiones y réplicas de armas durante allanamientos por abuso de armas

Secuestraron un revólver, municiones y réplicas de armas durante allanamientos por abuso de armas

Con prisión domiciliaria quedó el conductor imputado por la muerte del motociclista en Circunvalación

Con prisión domiciliaria quedó el conductor imputado por la muerte del motociclista en Circunvalación

La Corte rechazó otro recurso del hombre condenado por intentar prender fuego a su pareja

La Corte rechazó otro recurso del hombre condenado por intentar prender fuego a su pareja

Ovación
Estudiantes ganó un duelo clave y se afianza en la tabla

Estudiantes ganó un duelo clave y se afianza en la tabla

Con un polémico final, Los Pumas cayeron 31-24 ante Inglaterra por el Nations Championship

Con un polémico final, Los Pumas cayeron 31-24 ante Inglaterra por el Nations Championship

Graves destrozos en el autódromo de Concordia tras el fuerte temporal

Graves destrozos en el autódromo de Concordia tras el fuerte temporal

Con el Alpine, Colapinto clasificó 13° en la pista de Spa

Con el Alpine, Colapinto clasificó 13° en la pista de Spa

Un Boca con suplentes perdió un amistoso ante Ferro

Un Boca con suplentes perdió un amistoso ante Ferro

La provincia
Renovaron la alerta naranja por tormentas en el norte entrerriano tras el fuerte temporal

Renovaron la alerta naranja por tormentas en el norte entrerriano tras el fuerte temporal

Paraná recibirá el Congreso Internacional de Ciencias Forenses con expertos de ocho países

Paraná recibirá el Congreso Internacional de Ciencias Forenses con expertos de ocho países

Invitan a las escuelas secundarias a participar del certamen federal Sueños de Radio

Invitan a las escuelas secundarias a participar del certamen federal Sueños de Radio

Seis de cada diez niños de 8 años ya tienen celular y crece el debate por su uso en las escuelas

Seis de cada diez niños de 8 años ya tienen celular y crece el debate por su uso en las escuelas

Paraná, 200 años de una ciudad: una memoria viva entre calles y recuerdos

Paraná, 200 años de una ciudad: una memoria viva entre calles y recuerdos

Dejanos tu comentario