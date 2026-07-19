Invitan a las escuelas secundarias a participar del certamen federal Sueños de Radio

Hasta el 28 de julio las escuelas secundarias entrerrianas podrán inscribirse en la tercera edición de Sueños de Radio, el certamen federal que impulsa la producción sonora en las aulas. El proyecto, coordinado por el Consejo General de Educación (CGE), premiará a cinco escuelas con equipamiento completo de transmisión en línea.

Se trata de la tercera edición de Sueños de Radio, un programa de alcance federal que promueve el uso pedagógico de los medios de comunicación en las aulas. Las instituciones interesadas en sumarse a la propuesta colectiva podrán inscribir sus proyectos pedagógicos dentro de cinco categorías específicas que contemplan propuestas de periodismo, radioteatro, grupos corales, bandas de garaje y folclore y músicas regionales.

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Como parte del acompañamiento técnico y pedagógico brindado a las escuelas secundarias participantes, el cronograma contempla distintas instancias de presentación de materiales y seguimiento virtual. La entrega final de las producciones sonoras fue fijada para el próximo 4 de agosto de 2026, fecha límite en la que los equipos escolares deberán remitir a los coordinadores la demostración de audio grabada, el guion técnico correspondiente, la transcripción del texto y un video breve a modo de presentación institucional.

Fortalecer la comunicación

La iniciativa busca fortalecer la comunicación interna escolar, el trabajo colaborativo en los talleres, la creatividad y la expresión oral de las y los estudiantes a través de la radio como una herramienta didáctica transversal. Los proyectos presentados en la provincia y el resto del país serán evaluados por un jurado de especialistas del ámbito cultural y medial integrado por Soledad Pastorutti, Lalo Mir, Sergio Feferovich, José Palazzo y Juan José Campanella, quienes seleccionarán las propuestas más innovadoras.

Escuelas ganadoras

Cada una de las cinco escuelas ganadoras del certamen a nivel nacional recibirá como premio el equipamiento tecnológico completo para montar e inaugurar una radio digital en su propio establecimiento físico. El módulo técnico incluirá una computadora de escritorio, micrófonos profesionales con soporte, auriculares de alta fidelidad, programas informáticos de edición de sonido y la habilitación de una dirección electrónica propia para transmitir la programación de manera online permanente.

La difusión y la coordinación operativa de esta propuesta en Entre Ríos se enmarca de forma directa en el convenio de colaboración mutua firmado entre el presidente del CGE, Carlos Cuenca, y las autoridades de la emisora Cadena 3 Argentina. El acuerdo institucional tiene como objetivo central ampliar la participación de las delegaciones escolares entrerrianas en esta propuesta federal, potenciando los proyectos de comunicación comunitaria que ya se ejecutan en las escuelas rurales y urbanas de la provincia