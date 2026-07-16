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Rubén Rada celebra un nuevo Rubén Raday su legado sigue vigente

Rubén Rada cumple 83 años y su legado sigue vigente. Cantante, compositor y percusionista, nació en Montevideo

16 de julio 2026 · 13:19hs
Rubén Rada celebra un nuevo Rubén Raday su legado sigue vigente

Cada 16 de julio se conmemora el natalicio de Rubén Rada, uno de los músicos más importantes de Uruguay y una figura clave en la historia de la música latinoamericana, que hoy celebra 83 años. Cantante, compositor y percusionista, nació en Montevideo y, a lo largo de más de seis décadas de trayectoria, construyó una obra que trascendió fronteras gracias a su inconfundible estilo y a su capacidad para fusionar distintos géneros.

Un día como hoy nació Rubén Rada, referente de la música uruguaya

Conocido popularmente como “El Negro Rada”, el artista fue uno de los principales impulsores del candombe beat, un movimiento que integró los tradicionales ritmos afro-uruguayos con el rock, el jazz, el funk, el soul y el pop. Esa búsqueda musical lo convirtió en un referente para varias generaciones de músicos y en uno de los grandes embajadores de la cultura uruguaya.

Marce Soñez y Elaias

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Su carrera comenzó desde muy joven, integrando agrupaciones de carnaval y bandas locales, hasta consolidarse como una de las voces más reconocidas de la región. Con el paso de los años desarrolló una exitosa carrera como solista y también compartió escenario con artistas de renombre internacional, participando en proyectos que enriquecieron su propuesta artística.

Además de su talento como cantante, Rada se destacó por su virtuosismo como percusionista y por una impronta escénica que combina humor, espontaneidad y una profunda conexión con el público. Su repertorio reúne canciones que se transformaron en clásicos de la música rioplatense y que continúan siendo interpretadas por nuevas generaciones.

Candombe internacional

A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos por su aporte a la cultura y por su papel en la difusión del candombe a nivel internacional. Su influencia también alcanzó a artistas argentinos y latinoamericanos, con quienes compartió grabaciones y presentaciones, consolidando un puente musical entre ambos países.

En el día de su natalicio, la figura de Rubén Rada vuelve a ocupar un lugar destacado por su legado artístico y cultural. Su obra continúa siendo una referencia indispensable para comprender la evolución de la música popular uruguaya y el valor de la fusión de ritmos como una forma de identidad, innovación y expresión latinoamericana.

Durante su extensa trayectoria editó decenas de discos, muchos de ellos considerados fundamentales dentro de la música popular uruguaya. Canciones como “Cha cha, muchacha”, “Muriendo de plena”, “Ayer te vi” y “Blumana” forman parte de un repertorio que atravesó generaciones y que continúa sonando tanto en Uruguay como en Argentina y otros países de la región. Su obra se caracteriza por letras que combinan humor, reflexión y una fuerte impronta social. Además de su carrera como solista, Rada integró proyectos musicales que marcaron una época, como El Kinto, banda pionera en la incorporación del candombe a la música popular contemporánea. También compartió escenario y grabaciones con reconocidos artistas latinoamericanos e internacionales, consolidando una trayectoria que trascendió géneros y fronteras. Su influencia puede reconocerse en numerosos músicos que retomaron su propuesta de fusionar las raíces afrodescendientes con sonidos modernos.

Con el paso del tiempo, Rubén Rada se convirtió en mucho más que un músico: es considerado un símbolo de la identidad cultural uruguaya. Su legado no solo se refleja en los premios y reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera, sino también en la vigencia de una obra que continúa despertando admiración y acercando el candombe a nuevas generaciones. Su figura representa el valor de la creatividad, la diversidad cultural y la permanente evolución de la música popular latinoamericana.

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Rubén Rada Cumpleaños Música
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