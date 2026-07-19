Dos entrerrianos que dejaron bien arriba a la provincia

Los entrerriano Lisandro Martínez y Marcos Senesi formaron parte de la Selección Argentina del Mundial y estuvieron a la altura.

Los entrerrianos Lisandro Martínez y Marcos Senesi dieron todo en el Mundial

La Selección Argentina no pudo retener el título mundial al caer por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026, pero la campaña dejó un nuevo motivo de orgullo para Entre Ríos. Dos futbolistas nacidos en la provincia integraron el plantel dirigido por Lionel Scaloni y tuvieron una participación importante durante el torneo: Lisandro Martínez y Marcos Senesi. Los entrerrianos estuvieron a la altura.

Ambos defensores representaron a la provincia en la máxima cita del fútbol internacional y fueron protagonistas de una campaña que volvió a colocar a la Argentina entre las mejores selecciones del planeta.

Scaloni rompió en llanto y dejó abierta la puerta sobre una posible salida

Mientras Lisandro Martínez se consolidó como uno de los pilares defensivos del equipo durante todo el campeonato, Marcos Senesi respondió cuando le tocó ingresar en el partido más importante del Mundial y estuvo muy cerca de cambiar la historia en los minutos finales

El defensor nacido en Gualeguay fue uno de los jugadores más destacados de la Selección Argentina a lo largo de toda la Copa del Mundo. Dueño de una personalidad inquebrantable y de una gran jerarquía para salir jugando desde el fondo, el zaguero del Manchester United volvió a demostrar por qué es una pieza indispensable para Lionel Scaloni.

Martínez fue titular en todos los encuentros de la Albiceleste, con la única excepción del compromiso frente a Jordania por la última fecha de la fase de grupos, cuando el cuerpo técnico decidió darle descanso.

Durante el torneo también aportó en ataque. Marcó un gol frente a Cabo Verde y entregó una asistencia para Lionel Messi en ese mismo encuentro correspondiente a los 16avos de final, convirtiéndose en uno de los defensores más completos del certamen.

Sin embargo, la final frente a España terminó de la manera menos esperada.

Cuando se disputaban 44 minutos del primer tiempo, el entrerriano sintió una fuerte molestia muscular en la parte posterior del muslo derecho y cayó al césped visiblemente dolorido.

La acción se produjo instantes después de un disparo de Marc Cucurella que pasó muy cerca del arco defendido por Emiliano Martínez. El propio arquero fue el primero en advertir la gravedad de la situación y realizó gestos al banco de suplentes para solicitar el cambio.

Pocos minutos antes, Lisandro había recibido una tarjeta amarilla por una infracción sobre Mikel Oyarzabal. En esa jugada realizó un gran esfuerzo físico para cortar el avance español y todo indica que ese movimiento habría desencadenado la lesión.

El árbitro esloveno Slavko Vincic autorizó rápidamente la sustitución y Lionel Scaloni dispuso el ingreso de Nicolás Otamendi.

Al abandonar el campo de juego, las cámaras captaron el rostro de frustración del defensor entrerriano, consciente de que una lesión lo privaba de disputar el tramo decisivo del partido más importante del fútbol mundial.

Senesi respondió. El otro representante entrerriano en el plantel argentino fue Marcos Senesi.

Aunque no tuvo la continuidad de Lisandro Martínez durante el Mundial, el defensor volvió a demostrar que siempre estuvo preparado para responder cuando el entrenador lo necesitó.

Un una final marcada por las complicaciones físicas, Scaloni debió modificar por completo la defensa.

Primero salió Lisandro Martínez por lesión y, ya en el segundo tiempo, también Cristian “Cuti” Romero debió abandonar el encuentro por problemas físicos.

Con una zaga completamente modificada, Senesi recibió la oportunidad de ingresar durante el tiempo suplementario para aportar solidez en los minutos decisivos.

El defensor cumplió una actuación segura, mostró firmeza en los cruces y se adaptó rápidamente a un contexto de máxima exigencia.

Pero además estuvo muy cerca de convertirse en el héroe argentino.

En una de las últimas acciones del encuentro apareció dentro del área rival y contó con una clara oportunidad. Buena participación de los entrerrianos.