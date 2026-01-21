La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

El carnaval entrerriano tuvo su primera cita con el público paranaense en La Vieja Usina, en el marco del ciclo La Noche de las Ciudades

El carnaval entrerriano tuvo su primera cita con el público paranaense en La Vieja Usina , en el marco del ciclo La Noche de las Ciudades. La actividad reunió a comparsas de Feliciano, Victoria y Paraná, con una importante respuesta del público y sorteos durante la noche. El ciclo continuará los próximos tres martes, a las 20, con entrada libre y gratuita.

La noche permitió mostrar el trabajo que distintas localidades desarrollan a lo largo del año en torno al carnaval, con sus baterías, pasistas y trajes, y también compartir ese proceso con quienes se acercaron a disfrutar del encuentro. En ese contexto estuvo presente el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, quien señaló que el ciclo “muestra cómo sentimos la cultura los entrerrianos y el trabajo que hay detrás de cada comparsa que forma parte de esta fiesta popular”.

También participó el secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello, quien destacó la convocatoria lograda por la propuesta y remarcó que se trata de “abrir los espacios culturales de la Secretaría a todas las ciudades, como viene ocurriendo en los distintos ciclos y encuentros que se realizan en la provincia”.

A su vez, la senadora provincial por Feliciano, Gladys Domínguez, acompañó la actividad y valoró la iniciativa como “una propuesta federal, con representación de los departamentos”.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la presentación de la Batería NN, que representó a Paraná. Con integrantes de distintas edades, el grupo ofreció una actuación intensa y cuidada, que despertó emoción entre el público y dejó en evidencia el compromiso, la constancia y el trabajo colectivo que sostiene cada golpe de tambor. A lo largo de la velada se percibió el esfuerzo detrás de cada traje, de cada ensayo y de cada puesta en escena, en un clima marcado por la alegría y el sentido de pertenencia.

Desde el público y las comparsas también hubo palabras de reconocimiento a la propuesta. Cristina, llegada desde Feliciano, destacó la posibilidad de “compartir el trabajo, la pasión y el sentimiento del carnaval”, mientras que Mario, de Victoria, definió a esta celebración como “una de las fiestas más populares de la provincia, que transmite alegría a la comunidad”.

Por Victoria participaron Obrigado Batería, Batuque, Jarana Ban, Reyes del Samba y La Fábrica de Pasistas. Feliciano estuvo representada por las comparsas Irupé, Ivotí Porá y Marabú, mientras que Paraná dijo presente con la Batería NN.