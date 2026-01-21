Uno Entre Rios | Escenario | La Noche de las Ciudades

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

El carnaval entrerriano tuvo su primera cita con el público paranaense en La Vieja Usina, en el marco del ciclo La Noche de las Ciudades

21 de enero 2026 · 12:50hs
La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

El carnaval entrerriano tuvo su primera cita con el público paranaense en La Vieja Usina, en el marco del ciclo La Noche de las Ciudades. La actividad reunió a comparsas de Feliciano, Victoria y Paraná, con una importante respuesta del público y sorteos durante la noche. El ciclo continuará los próximos tres martes, a las 20, con entrada libre y gratuita.

La Noche de las Ciudades, edición carnaval

La noche permitió mostrar el trabajo que distintas localidades desarrollan a lo largo del año en torno al carnaval, con sus baterías, pasistas y trajes, y también compartir ese proceso con quienes se acercaron a disfrutar del encuentro. En ese contexto estuvo presente el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, quien señaló que el ciclo “muestra cómo sentimos la cultura los entrerrianos y el trabajo que hay detrás de cada comparsa que forma parte de esta fiesta popular”.

La Vieja Usina abre el ciclo La Noche de las Ciudades con una edición especial de Carnaval

La Vieja Usina abre el ciclo La Noche de las Ciudades con una edición especial de Carnaval

el carnaval del pais mantiene beneficios para vecinos de gualeguaychu y publico entrerriano

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

También participó el secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello, quien destacó la convocatoria lograda por la propuesta y remarcó que se trata de “abrir los espacios culturales de la Secretaría a todas las ciudades, como viene ocurriendo en los distintos ciclos y encuentros que se realizan en la provincia”.

A su vez, la senadora provincial por Feliciano, Gladys Domínguez, acompañó la actividad y valoró la iniciativa como “una propuesta federal, con representación de los departamentos”.

La Noche de las Ciudades, carnaval (2)

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la presentación de la Batería NN, que representó a Paraná. Con integrantes de distintas edades, el grupo ofreció una actuación intensa y cuidada, que despertó emoción entre el público y dejó en evidencia el compromiso, la constancia y el trabajo colectivo que sostiene cada golpe de tambor. A lo largo de la velada se percibió el esfuerzo detrás de cada traje, de cada ensayo y de cada puesta en escena, en un clima marcado por la alegría y el sentido de pertenencia.

Desde el público y las comparsas también hubo palabras de reconocimiento a la propuesta. Cristina, llegada desde Feliciano, destacó la posibilidad de “compartir el trabajo, la pasión y el sentimiento del carnaval”, mientras que Mario, de Victoria, definió a esta celebración como “una de las fiestas más populares de la provincia, que transmite alegría a la comunidad”.

Por Victoria participaron Obrigado Batería, Batuque, Jarana Ban, Reyes del Samba y La Fábrica de Pasistas. Feliciano estuvo representada por las comparsas Irupé, Ivotí Porá y Marabú, mientras que Paraná dijo presente con la Batería NN.

LEER MÁS: Pequeños Seres celebra el Día Nacional del Músico con un homenaje a Spinetta

La Noche de las Ciudades Carnaval Feliciano victoria Paraná La Vieja Usina
Noticias relacionadas
Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

Pequeños Seres celebra el Día Nacional del Músico con un homenaje a Spinetta

Pequeños Seres celebra el Día Nacional del Músico con un homenaje a Spinetta

De la vereda al corsódromo: historia y sentido del carnaval entrerriano

De la vereda al corsódromo: historia y sentido del carnaval entrerriano

Paraná será sede del Pre Federal rumbo al Festival Nacional del Chamamé

Paraná recibe el Pre Federal rumbo al Festival Nacional del Chamamé

Ver comentarios

Lo último

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

Ultimo Momento
El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

Intendente quitará beneficios a familias con motos ruidosas: Ahora nosotros te vamos a joder a vos

Intendente quitará beneficios a familias con motos ruidosas: "Ahora nosotros te vamos a joder a vos"

Fiesta Nacional del Mate: diagraman operativo de seguridad

Fiesta Nacional del Mate: diagraman operativo de seguridad

Policiales
Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Una mujer denunció acoso y hostigamiento por parte de un abogado de Concordia

Una mujer denunció acoso y hostigamiento por parte de un abogado de Concordia

Ovación
Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron de fase en el Abierto de Australia

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron de fase en el Abierto de Australia

Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Liga Argentina: el clásico fue para Rocamora

Liga Argentina: el clásico fue para Rocamora

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League

El Rowing impulsa la seguridad en el río con un carnet habilitante para SUP

El Rowing impulsa la seguridad en el río con un carnet habilitante para SUP

La provincia
El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

Fiesta Nacional del Mate: diagraman operativo de seguridad

Fiesta Nacional del Mate: diagraman operativo de seguridad

La gente anda sin dinero: el reclamo en Granja Tres Arroyos

"La gente anda sin dinero": el reclamo en Granja Tres Arroyos

Dejanos tu comentario