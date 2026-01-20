Pequeños Seres celebra el Día Nacional del Músico con un homenaje a Spinetta

Pequeños Seres se presenta este viernes en Tierra Bomba en el marco del Día Nacional del Músico, con un homenaje a la obra de Luis Alberto Spinetta

Cada 23 de enero, en Argentina se conmemora el Día Nacional del Músico, una fecha que rinde homenaje a Luis Alberto Spinetta, nacido ese día en 1950 y considerado una de las figuras fundamentales de la música popular argentina. La efeméride fue establecida por Ley en 2015, con el objetivo de reconocer su legado artístico y poner en valor el trabajo de músicos y músicas de todo el país.

En ese marco, este viernes, el bar cultural Tierra Bomba propone una noche especial dedicada a la obra del Flaco, con la presentación en vivo de las bandas Pequeños Seres y Barrio del Sol.

La propuesta busca celebrar la figura de Spinetta, y también el sentido colectivo de la música como expresión cultural, encuentro y trabajo compartido. Canciones que forman parte del cancionero argentino volverán a sonar en un espacio que desde hace años acompaña la escena local y el desarrollo de propuestas artísticas independientes. La actividad será de ingreso sin cargo.

Luis Alberto Spinetta dejó una obra que atraviesa generaciones y estilos, y su influencia continúa vigente en músicos de todo el país. Cada 23 de enero, el Día Nacional del Músico funciona como una oportunidad para volver a escuchar, agradecer y reconocer el valor de la música argentina como patrimonio cultural.