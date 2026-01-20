Pequeños Seres celebra el Día Nacional del Músico con un homenaje a Spinetta

Uno Entre Rios | Escenario | Pequeños Seres

20 de enero 2026 · 14:43hs
FERNANDA RIVERO / UNO

Pequeños Seres se presenta este viernes en Tierra Bomba en el marco del Día Nacional del Músico, con un homenaje a la obra de Luis Alberto Spinetta. La propuesta, con ingreso sin cargo, comparte escenario con Barrio del Sol.

Cada 23 de enero, en Argentina se conmemora el Día Nacional del Músico, una fecha que rinde homenaje a Luis Alberto Spinetta, nacido ese día en 1950 y considerado una de las figuras fundamentales de la música popular argentina. La efeméride fue establecida por Ley en 2015, con el objetivo de reconocer su legado artístico y poner en valor el trabajo de músicos y músicas de todo el país.

En ese marco, este viernes, el bar cultural Tierra Bomba propone una noche especial dedicada a la obra del Flaco, con la presentación en vivo de las bandas Pequeños Seres y Barrio del Sol.

La propuesta busca celebrar la figura de Spinetta, y también el sentido colectivo de la música como expresión cultural, encuentro y trabajo compartido. Canciones que forman parte del cancionero argentino volverán a sonar en un espacio que desde hace años acompaña la escena local y el desarrollo de propuestas artísticas independientes. La actividad será de ingreso sin cargo.

Luis Alberto Spinetta1.jpg

Luis Alberto Spinetta dejó una obra que atraviesa generaciones y estilos, y su influencia continúa vigente en músicos de todo el país. Cada 23 de enero, el Día Nacional del Músico funciona como una oportunidad para volver a escuchar, agradecer y reconocer el valor de la música argentina como patrimonio cultural.

Pequeños Seres Día Nacional del Músico Spinetta Tierra Bomba
