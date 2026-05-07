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Platense recibe a un gigante del fútbol sudamericano

Desde las 19, el Calamar se medirá con Peñarol, por la cuarta fecha del Grupo E. Platense puede quedar muy cerca de la clasificación a octavos de final.

7 de mayo 2026 · 09:03hs
Platense viene de dos victorias consecutivas.

Platense viene de dos victorias consecutivas.

Platense tendrá este jueves una cita clave en la Copa Libertadores cuando reciba a Peñarol por la cuarta fecha del Grupo E, con la chance de quedar muy cerca de la clasificación a los octavos de final. El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Ciudad de Vicente López.

El encuentro contará con la transmisión de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será el paraguayo Juan Benítez, mientras que Ulises Mereles estará a cargo del VAR.

Platense ganó por la Libertadores.

Platense logró su segundo triunfo en la Copa Libertadores

Ciclista festejó en un final apasionante. 

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El Calamar atraviesa un gran presente a nivel internacional y marcha segundo en su grupo tras conseguir victorias ante Peñarol e Independiente Santa Fe de Colombia, aunque cayó frente a Corinthians de Brasil, líder con puntaje ideal.

Si el equipo dirigido por Walter Zunino consigue una nueva victoria y Independiente Santa Fe no derrota a Corinthians, podría sellar su clasificación a la próxima instancia.

Platense Peñarol Copa Libertadores Fútbol
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