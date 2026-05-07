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Oro Verde oficializó su salida del consorcio regional y reforzó la gestión local de residuos

El intendente de Oro Verde, César Clement confirmó el rechazo rotundo al proyecto del Parque Ambiental y anunció que el municipio priorizará su propio programa de tratamiento de desechos.

7 de mayo 2026 · 14:34hs
Oro Verde oficializó su salida del consorcio regional y reforzó la gestión local de residuos

Oro Verde oficializó su salida del consorcio regional y reforzó la gestión local de residuos

En un encuentro que congregó a cientos de ciudadanos el miércoles en el salón del polideportivo municipal, las autoridades de Oro Verde definieron el futuro de la gestión de residuos en la localidad. El intendente César Clement, acompañado por la viceintendenta Mercedes Schvindt, su equipo de trabajo y el cuerpo de concejales, encabezó la reunión con el objetivo de aclarar dudas y responder a las inquietudes de la comunidad respecto al polémico proyecto del Parque Ambiental.

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Rechazo firme y autocrítica

Durante la apertura del evento, el intendente Clement realizó una autocrítica sobre el manejo inicial de la información, admitiendo que sus primeras declaraciones sobre el proyecto fueron "confusas" y generaron preocupación legítima en la población. Ante el planteo de los vecinos, quienes manifestaron un rotundo rechazo al Parque Ambiental por el posible impacto ambiental y el traslado de residuos de otras jurisdicciones a la localidad, Clement fue tajante: “Quiero ser claro en el rechazo firme de este proyecto”.

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Salida del consorcio y apuesta al GIRSU

Como resultado directo del diálogo con los vecinos, el Ejecutivo municipal anunció dos medidas clave:

La salida efectiva del Municipio del Consorcio Interjurisdiccional Regional, decisión que se hará oficial a la brevedad.

El reforzamiento del programa local de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), apostando por una solución interna y autónoma para la problemática de la basura.

“Oro Verde queda afuera del consorcio”, enfatizó el intendente, subrayando que el movimiento y la movilización de los vecinos en los días previos marcaron el camino político a seguir.

Del encuentro también participaron activamente el secretario de Gobierno, Milton Dumé, y los concejales Amelia Gerstner, Oscar Ocampo, Ernesto Roth, Horacio Unrein y Oscar Almirón, quienes respaldaron la decisión de escuchar las demandas de la comunidad y priorizar la preservación ambiental del municipio

Oro Verde Residuos
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