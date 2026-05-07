Clamor unificado en Gualeguay por la erradicación de Soluciones Ambientales

Vecinos autoconvocados y ONGs ambientales de Gualeguay intensifican su lucha para que la Provincia ordene el traslado de la planta. Argumentan que la salud de la población está en riesgo

La comunidad de Gualeguay intensificó su reclamo por seguridad ambiental y mejoras en el sistema de salud tras una serie de movilizaciones que culminaron en la entrega de un petitorio formal el lunes 4 de mayo a las máximas autoridades municipales y provinciales, durante una mesa de diálogo a la que fueron convocados. En abril ya habían realizado una presentación ante el Concejo Deliberante local y hoy ya avanzan en un clamor unificado por la "licencia social" y el traslado definitivo de la planta de residuos peligrosos Soluciones Ambientales S.A.

La tensión entre los vecinos y la empresa, perteneciente al grupo Quimiguay, no es nueva. La planta original ya había sido clausurada definitivamente en 2011 en su antigua ubicación de la Ruta 11 debido a denuncias por contaminación de napas y fuertes olores. Sin embargo, su traslado a la Ruta 16, en jurisdicción de Enrique Carbó, no trajo alivio: los vecinos denuncian que la firma se encuentra en pleno valle de inundación del río Gualeguay, lo que representa un "inminente peligro de contaminación" ante las crecidas. El incendio ocurrido el pasado 31 de diciembre de 2025 funcionó como un catalizador para la protesta. Según las organizaciones SEA (Asociación Solidaria para la Promoción de la Educación y el Mejoramiento Ambiental) y Gualeguay Sin Cáncer, el siniestro demostró una "negligencia absoluta" y la falta de un plan de contingencia coordinado con los Bomberos Voluntarios.

"La Asociación Solidaria para la Promoción de la Educación y el Mejoramiento Ambiental de Gualeguay (Pers. Jurídica N° 1339), junto a la agrupación Gualeguay sin Cáncer nos hacemos presente a la reunión a la cual hemos sido invitados, cuyo temario es “Soluciones Ambientales”. En primer término, manifestamos que, dado la envergadura del tema, consideramos que debieron ser invitadas a la misma otras instituciones intermedias, como el Colegio Médico de Gualeguay, LELCEC, Ecoguay, Rotary Gualeguay, APDH, etc., y también sectores de la producción agropecuaria. No obstante, valoramos esta reunión y exponemos: la empresa Soluciones Ambientales S.A, planta de tratamiento de residuos peligrosos (integrante del grupo Quimiguay), en sus orígenes se instaló en ruta provincial Nro 11, a escasos kilómetros del ejido urbano. Luego de varias clausuras, se procedió a su clausura definitiva (09/ 2011) debido a reiteradas denuncias por contaminación, superación de niveles permitidos de residuos peligrosos y reclamos de vecinos por olores y problemas ambientales (contaminación de napas y fuertes olores, entre otros)", indicaron en la nota presentada y aclararon: "Desde su traslado a Enrique Carbó a la fecha, los vecinos de Gualeguay hemos presenciado su notable crecimiento, así como en sucesivas ocasiones se efectuaron planteos a las autoridades administrativas y judiciales por las emisiones de gases que llegan a nuestra ciudad afectando la salud de la población, por inundaciones ante crecidas del río, considerando que se halla ubicada en el valle de inundación del río Gualeguay, con el inminente peligro de contaminación a las napas y al propio río. A partir del último incendio ocurrido en la planta (31/12/2025), quedó demostrada la irresponsabilidad, negligencia y falta de un plan de contingencia que involucre a los Bomberos Voluntarios de Gualeguay. Se evitó una tragedia cuyas consecuencias no podemos dimensionar. Se recuerda que un automovilista fué quien dió aviso a los Bomberos de Gualeguay", mencionaron.

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De las firmas al despacho oficial

El pasado 15 de abril, representantes de estas ONG se presentaron ante el Concejo Deliberante de Gualeguay para exponer los "males que padecen los habitantes" y lanzaron una campaña de recolección de firmas dirigida al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Durante ese encuentro, los vecinos advirtieron sobre la "paradoja" de la falta de acción estatal mientras los casos de cáncer en la zona generan alarma. El lunes, durante la mesa de diálogo, entregaron en mano a la intendente Dora Bogdan y a los secretarios de Ambiente y Salud de Entre Ríos un documento detallado con pedidos concretos: demandan la reubicación de la planta Soluciones Ambientales a un lugar seguro, rechazando que la zona sea un "basurero" de residuos tóxicos provenientes de otras provincias; la instalación de sensores de gases en tiempo real con acceso público vía web para monitorear emisiones tóxicas y combustibles; además ante el impacto en la población, exigen la creación de un Servicio de Oncología en el hospital San Antonio y la puesta en marcha de una campana de flujo laminar y un vehículo prioritario para el traslado de pacientes, también la implementación de un registro digital de pacientes oncológicos de los últimos 10 años para obtener datos precisos sobre las patologías en la ciudad.

El derecho a un ambiente sano

Los referentes de la lucha, entre ellos Julio Benítez (SEA) y Lucas Rocha (Gualeguay Sin Cáncer), subrayaron que la empresa "no cuenta con licencia social" para operar. En el escrito presentado, enfatizan el carácter precautorio del derecho ambiental: "no se necesita probar el daño para proteger y actuar en el cuidado de las personas".

La comunidad advierte que el tiempo es un factor crítico. "El cáncer no entiende de jurisdicciones ni de estamentos sociales", manifestaron, instando a las autoridades a marcar un "punto de inflexión" que permita a los ciudadanos volver a "respirar aire limpio y gozar de un ambiente sano".

El petitorio fue incorporado formalmente al expediente de la firma ante la Secretaría de Ambiente, a la espera de una respuesta que garantice la protección de la salud de todos los vecinos.

Vecinos de Oro Verde en alerta

El histórico conflicto por la gestión de residuos en Paraná tomó un nuevo y polémico giro. Vecinos de Oro Verde conformaron una asamblea de autoconvocaodos tras conocerse la posibilidad de que el predio de disposición final de residuos de Paraná, conocido como "el volcadero", sea trasladado a su jurisdicción.

La medida surge como respuesta a una causa judicial iniciada hace más de 15 años. Un fallo de 2009, ratificado en 2013, ordenaba el cese de las quemas, el saneamiento del basural a cielo abierto en el barrio San Martín y la implementación de un plan de gestión integral. Sin embargo, la solución propuesta de trasladar la basura hacia Oro Verde fue calificada por los vecinos como una "verdadera locura".

María Inés Ramírez, vecina de Oro Verde e integrante del Foro Ecologista, señaló a La Mañana de La Red (88.7) que la preocupación es masiva: más de 600 personas se mantienen comunicadas vía WhatsApp y las primeras reuniones presenciales convocaron a decenas de ciudadanos. Según Ramírez, el proyecto no solo implicaría recibir la basura de Paraná, sino la de varias localidades del área metropolitana bajo un consorcio jurisdiccional.

Críticas a la gestión y al impacto ambiental

Desde la asamblea denuncian que el intendente de Oro Verde habría ofrecido tierras del Ejército. Los vecinos argumentan que esto representa un retroceso para una localidad que históricamente se destacó por la selección en origen y la gestión urbana de residuos, políticas que, según denunciaron, han decaído por desidia estatal en los últimos años.

Además del impacto visual y ambiental, preocupa la huella de carbono y el colapso vial. "Es inviable por donde lo mires; imaginen la Ruta 11 llena de camiones todos los días trayendo basura de Colonia Avellaneda, San Benito o Colonia Ensayo", advirtió Ramírez.

La realidad social del volcadero

El conflicto también tiene una arista social crítica. Actualmente, unas 300 familias viven del reciclado en el volcadero de Paraná. Las condiciones de trabajo son descritas como "infrahumanas", con una expectativa de vida que no supera los 50 años debido al entorno insalubre. Si bien se reconoce la urgencia de erradicar el volcadero actual por la vulnerabilidad de quienes allí trabajan, los ambientalistas sostienen que la solución no debe ser el traslado masivo, sino el tratamiento local.

Propuestas para una gestión integral

Desde el Foro Ecologista y la asamblea de vecinos proponen un cambio de paradigma basado en la selección en origen y recolección diferenciada obligatoria; tratamiento local: que cada municipio se haga cargo de sus propios residuos sin trasladarlos a otras jurisdicciones, centros de compostaje: para reducir drásticamente el volumen de residuos orgánicos y políticas de las 3R: reducir el consumo, reciclar y reutilizar.

Por el momento, los vecinos permanecen en estado de alerta, esperando respuestas claras de las autoridades municipales y judiciales, mientras insisten en que "la basura empieza en casa" y que no permitirán que se destruya el "pulmón verde" de la región

Intendentes del Área Metropolitana se reunieron este miércoles en Oro Verde, en el marco de la polémica generada por la información trascendida sobre la posible ubicación en esa ciudad del Parque Ambiental de tratamiento de residuos. El anfitrión César Clement recibió al viceintendente David Cáceres de Paraná, Ariel Voeffray de San Benito, Ariel Weiss de Colonia Avellaneda, Soledad Daneri de Sauce Montrull y Cristian Kemerer de Colonia Ensayo.

El viceintendente de Paraná, David Cáceres, confirmó a la salida del encuentro que la Municipalidad no acompañará ninguna iniciativa vinculada al traslado del Volcadero o la instalación de un parque ambiental si no existe “consenso social” entre las comunidades involucradas.

Cáceres señaló además que el informe presentado por Provincia fue compartido con todas las localidades del área metropolitana y que hubo coincidencias respecto a la necesidad de respetar la postura social de cada comunidad.