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La compañía La Perra Alegría presenta "Memorias Latinoamericanas" en Paraná

La compañía chileno-alemana La Perra Alegría llegará a Paraná con la obra Memorias Latinoamericanas, que se presentará el martes 12 de mayo

6 de mayo 2026 · 15:30hs
La compañía La Perra Alegría presenta Memorias Latinoamericanas en Paraná

La compañía chileno-alemana La Perra Alegría llegará a Paraná con la obra Memorias Latinoamericanas, que se presentará el martes 12 de mayo a las 20 en el Auditorio de la Escuela de Música, Danza y Teatro Constancio Carminio. La entrada será a colaboración.

Teatro y música para revisar la historia latinoamericana en Paraná

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La propuesta forma parte de la Convocatoria FIES 2026 (Fortalecimiento de la Internacionalización de la Educación Superior), impulsada por la Dirección de Relaciones Internacionales de la FHAyCS, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias entre teatro y humanidades, y generar instancias de diálogo interdisciplinario.

La obra se inspira en Memoria del fuego: El siglo del viento, del escritor Eduardo Galeano, y propone un recorrido por episodios clave de la historia latinoamericana del siglo XX. A través de un formato que combina teatro, música y narración oral, el espectáculo reconstruye hechos de distintos países de la región, acompañados por canciones y un mapa escénico que orienta al público en el recorrido.

La puesta aborda problemáticas como las cuestiones de género en Colombia, los derechos territoriales de comunidades indígenas en Chile y las identidades culturales en México, con la idea de vincular pasado y presente. “Una mirada a la historia es siempre una mirada al presente y al futuro”, sostiene la propuesta.

El proyecto está dirigido por la actriz y directora Samanta Pizarro, quien integra la compañía junto al músico alemán Adam Arhelger. Ambos desarrollan una línea de trabajo que articula lenguajes escénicos y musicales en clave intercultural, con un enfoque que busca generar una experiencia accesible y participativa.

“Memorias Latinoamericanas” se presenta como un espectáculo bilingüe (español-alemán) que combina interpretación en vivo de música latinoamericana con recursos teatrales. La gira, de carácter autogestionado, incluye además conversatorios y encuentros con el público.

La función en Paraná se enmarca en una serie de intercambios internacionales organizados por docentes de la FHAyCS, con la participación de teatristas y gestores culturales de la región. La iniciativa cuenta con el patrocinio de la Embajada de Alemania en Argentina.

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La Perra Alegría Paraná Memorias Latinoamericanas
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