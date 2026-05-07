Termas y enoturismo: la fórmula que potencia los atractivos que Entre Ríos ofrece a los visitantes

La combinación entre el bienestar de las termas y experiencias sensoriales se posiciona como uno de los motores más dinámicos de un sector que se reinventa

En un contexto donde el turismo busca reinventarse y ofrecer experiencias cada vez más integrales, Entre Ríos encuentra en la articulación entre la propuesta de termas y el enoturismo una oportunidad estratégica para fortalecer su identidad y ampliar su oferta. Esa apuesta se materializa hoy y mañana en San José, localidad que será sede del Segundo Foro de Termalismo y Enoturismo, con una convocatoria que ya supera los 160 inscriptos y reúne a actores clave del sector público, privado y académico.

“El año pasado fue un desafío porque era algo nuevo: juntar dos productos que, si bien están presentes en la provincia, no siempre se pensaban en conjunto”, explicó a UNO Diego Figueroa, licenciado en Turismo y parte del equipo de la Secretaría de Turismo de San José.

En este marco, subrayó: “El termalismo está muy bien posicionado en Entre Ríos, y el enoturismo viene tomando un fuerte envión en los últimos años. Decidimos ponerlos en diálogo, y los resultados fueron muy positivos”.

Enotermal

Resurgimiento de la actividad vitivinícola

La iniciativa no es casual. En los últimos años, la provincia ha sido testigo de un resurgimiento de la actividad vitivinícola, con bodegas que no sólo producen vinos de calidad, sino que también abren sus puertas al turismo. En San José, por ejemplo, se destacan emprendimientos como Los Francos –escenario de la tradicional vendimia– y Casona de Piedra, una propuesta más reciente que ya se integra al circuito turístico local.

Este crecimiento responde a una tendencia global: el turista actual ya no se conforma con observar, sino que busca vivir experiencias. “Después de la pandemia, hubo una clara inclinación hacia el contacto con la naturaleza y las vivencias sensoriales. Y el enoturismo ofrece eso: aromas, sabores, paisajes, encuentros. Es una experiencia completa”, señaló Figueroa.

Entre Ríos, líder en actividad termal

En ese sentido, la articulación con el termalismo potencia aún más la propuesta. Entre Ríos es líder nacional en turismo termal, con complejos que funcionan durante todo el año y ofrecen servicios de bienestar, relax y recreación. En San José, las termas combinan piletas cubiertas y al aire libre, spa, parque acuático y un entorno natural privilegiado a orillas del río Uruguay. “Nosotros decimos que es el balcón del río Uruguay”, graficó el experto en el tema.

Pero más allá de las características individuales de cada producto, lo que el Foro busca poner en valor es su sinergia. La cercanía geográfica, especialmente en la microrregión Tierra de Palmares, permite diseñar circuitos integrados que combinan visitas a bodegas, degustaciones, paisajes rurales y jornadas de relax en aguas termales. A eso se suma una política activa de promoción, como el pasaporte termal, que incentiva a los visitantes a recorrer distintas localidades con beneficios económicos.

Termas de Villa Elisa Gentileza: Turismo Villa Elisa

Foro estratégico

El Foro, que se desarrollará hoy y mañana, apunta precisamente a fortalecer esa mirada estratégica. Está dirigido a estudiantes, empresarios, funcionarios y académicos, y contará con disertantes de diferentes puntos del país y del exterior. Entre ellos, especialistas de la Universidad Nacional de La Plata y un académico español que participará de manera virtual para abordar el neuromarketing aplicado al turismo. “La idea es generar un espacio de intercambio, donde se puedan compartir experiencias, fijar estrategias y pensar el turismo que viene”, explicó Figueroa. Además de las ponencias, el evento incluirá actividades prácticas como salidas técnicas y una feria de vinos con bodegueros entrerrianos, en un formato tipo “sunset” que busca combinar experiencia y disfrute.

Termas y enoturismo La combinación de termas con enoturismo es una propuesta que se afianza

La convocatoria, que ya supera ampliamente la del año anterior, refleja el interés creciente por estos dos segmentos. También evidencia el potencial económico de esta alianza. “Los eventos son una herramienta muy buena para motorizar la economía regional. No sólo por el movimiento turístico que generan, sino porque involucran a productores, artistas, emprendedores y prestadores de servicios”, destacó el funcionario.

En paralelo, San José continúa desarrollando una agenda de actividades que refuerzan su perfil como destino activo durante todo el año. Ferias, espectáculos y paseos regionales se suman a la oferta permanente, en una estrategia que busca fidelizar al visitante y distribuir el flujo turístico más allá de la temporada alta.

Así, el II Foro de Termalismo y Enoturismo no sólo se presenta como un evento académico, sino como un punto de inflexión en la consolidación de un modelo turístico que apuesta a la integración, la innovación y el arraigo territorial. “Es una apuesta que combina lo mejor de nuestra identidad: la naturaleza, la producción local y la hospitalidad entrerriana”, remarcó en palabras de Figueroa.

En un escenario competitivo y en constante transformación, Entre Ríos parece haber encontrado en esta alianza una fórmula con proyección. Termas y vino, descanso y experiencia, tradición y futuro: una combinación que invita a quedarse. Y por supuesto a volver.