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Ciclista se afianza como líder del Torneo Apertura de la APB

Ciclista derrotó 65 a 61 a Rowing en la continuidad de la novena fecha del Torneo Apertura. Olimpia superó a Patronato 78 a 63.

7 de mayo 2026 · 10:09hs
Ciclista festejó en un final apasionante. 

Ciclista festejó en un final apasionante. 

Ciclista derrotó a Rowing en condición de visitante por 65 a 61 en la continuidad de la novena fecha del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). La victoria le garantizó al Verde finalizar la jornada en condición de único líder del certamen.

Enzo Passadore con 16 puntos fue el goleador del conjunto dirigido por Mariano Passadores, mientras que Tobías Caraballo terminó con 15 tantos. En el Remero, Juan Cantero registró 14 puntos.

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Por otro lado, Olimpia superó en calle Grella a Patronato por 78 a 63. El Azulgrana sube en la tabla para posicionarse en los primeros sectores. Franco Pividori con 13 tantos y 16 rebotes fue el mejor del ganador, mientras que Lautaro Vilotta con 16 tantos, Alvaro Todone y Nicolás Agasse con con 15 unidades fueron otros goleadores. En el local, Simón Gómez terminó con 21 puntos.

Como sigue la novena fecha de la APB

La acción seguirá este jueves con eUnión de Crespo enfrentando a Talleres, otro de los protagonistas del torneo. Por su parte, San Martín se medirá ante Paracao en el complejo Quico Básquet, escenario donde el conjunto de barrio Gazzano oficiará de anfitrión. En esta jornada quedará libre Sionista.

Posiciones de la APB

Ciclista 16 (7-2)

Talleres 13 (6-1)

Olimpia 12 (5-2)

Quique 11 (4-3)

Estudiantes 11 (4-3)

Sionista 9 (3-3)

Patronato 9 (2-5)

Unión 8 (3-2)

Echagüe 8 (2-4)

Paracao 8 (2-4)

Rowing 8 (1-6)

San Martín 7 (1-5)

Recreativo 6 (2-2)

Ciclista APB Torneo Apertura
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