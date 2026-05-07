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Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de Super RIGI

El Presidente Javier Milei realizó el anuncio a través de su cuenta de X. Por el momento, no hay fecha confirmada para el tratamiento del proyecto legislativo en el Congreso

7 de mayo 2026 · 15:19hs
Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de Super RIGI

Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de Super RIGI

A través de un posteo en su cuenta de la red social X, el Presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley al que denominó “Súper RIGI”, en el que prevé brindar a las empresas que tengan inversiones de relevancia más ventajas de las que posee el actual Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

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Desde el avión

Milei señaló: “Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”.

“De ese modo, se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”, agregó el Presidente, quien cerró su mensaje con las siglas MAGA y VLLC, referidos a Make Argentina Great Again y a su habitual frase “Viva la libertad, carajo”, respectivamente.

El Presidente está regresando a la Argentina de su 17° viaje a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023. El mandatario desarrolló una agenda de menos de 24 horas en suelo norteamericano. Además de la exposición ante la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, la visita incluyó dos instancias previas: una reunión con el presidente de la institución anfitriona, Michael Milken, y un encuentro posterior con un grupo reducido de empresarios, entre ellos los representantes de Chevron, que anunciaron una inversión de USD 10.000 ligada al RIGI.

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