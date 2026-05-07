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Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná goleó y es semifinalista

Atlético Paraná avanzó de instancia al derrotar 4 a 1 Cosmos de Santa Fe. El próximo rival del Gato será Unión de Santa Fe.

7 de mayo 2026 · 10:02hs
Atlético Paraná se metió entre los cuatro mejores de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial

Prensa LPF

Atlético Paraná se metió entre los cuatro mejores de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná se sumó al grupo de equipos clasificados a semifinales de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial Masculina. El Gato avanzó de instancia tras derrotar 4 a 1 a Cosmos de Santa Fe en el juego decisivo de los cuartos de final.

El cotejo que abrió la llave finalizó igualado 1 a 1. Este resultado dejó la serie abierta. En igualdad de condiciones el conjunto santafesino abrió el marcador en el estadio Carlos Federik a través de Guillermo Gozalvez.

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El Decano reaccionó. Francisco Giaccio igualó el pleito y Lucas Milocco puso en ganancias al conjunto de barrio San Martín. Antes de la finalización del primer tiempo ambos equipos quedaron con 10 intérpretes. Gustavo Gómez vio la tarjeta roja en el local; en la visita fue expulsado Gastón Galván.

Nota relacionada: Copa Túnel Subfluvial: Patronato goleó en el Grella y pasó a semifinales

En el complemento Atlético Paraná liquidó el pleito con los tantos convertidos por Germán Muñoz, Ivo Arrúa.

Los cruces de semifinales de la Copa Túnel Subfluvial

El Gato enfrentará en semifinales a Unión de Santa Fe. El Tatengue se metió entre los cuatro mejores del certamen al dejar en el camino a Atlético Neuquén.

La otra llave será protagonizada por Patronato y Universidad de Santa Fe. El Rojinegro dejó en el camino a Belgrano. El conjunto santafesino despidió a Colón en duelo de representantes santafesinos.

Atlético Paraná Copa Túnel Subfluvial Unión
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