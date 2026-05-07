"El show está pensado para que todos estén cerca, desde la primera fila hasta la última"

Emanero se presentará este viernes 8 en Hierlam Xl y en exclusiva conversó con UNO sobre el show y su regreso a Paraná

Emanero incluye a Paraná dentro de su gira internacional y se presentará este viernes en Hierlam XL, ubicado en avenida José Manuel Estrada 1622. La fecha forma parte del tour que acompaña el lanzamiento de su último álbum, Todo por un beso, un trabajo que profundiza su etapa más melódica y colaborativa. Con una carrera que en los últimos años amplió su alcance en América Latina y Europa, el músico llegará a la capital entrerriana con una propuesta extensa y dinámica.

En diálogo con UNO , adelantó que el recital tendrá una duración cercana a las dos horas y que no estará centrado únicamente en el material nuevo.

“El show es de dos horas, a veces un poco más. No es solo el disco, sino un recorrido por todo mi repertorio”, explicó. La idea, según detalló, es evitar una estructura lineal y ofrecer una experiencia más integral: “La premisa fue que no sea solo canción tras canción, sino que pasen cosas entre tema y tema”.

El artista también remarcó el vínculo que busca generar con el público. “Es un show pensado para que todos tengan cercanía, desde la primera fila hasta la última”, sostuvo. En ese sentido, anticipó una fuerte interacción durante la presentación y un clima orientado al disfrute colectivo: “Está pensado para pararse, bailar, conectarse con quien tengas al lado y pasarla bien”.

Su último disco

Todo por un beso funciona como continuidad conceptual de El último sinvergüenza, el álbum anterior con el que Emanero inició una etapa marcada por la fusión entre el pop, la cumbia y los sonidos urbanos. En este nuevo trabajo, el artista profundiza esa búsqueda con un enfoque centrado en las emociones, las relaciones y las historias cotidianas.

El disco incluye colaboraciones con figuras de distintos géneros, entre ellas Ángela Leiva, David Bisbal y L-Gante, lo que refuerza su identidad híbrida y su capacidad de cruzar públicos. Las canciones combinan letras accesibles con producciones pensadas para el vivo, un aspecto que el propio artista destacó como central en su proceso creativo reciente.

“Es un trabajo que depende mucho de las colaboraciones, no solo en este disco sino también en el anterior. Es una continuidad de esa idea”, explicó.

En términos sonoros, el álbum se apoya en estructuras más cercanas a la canción popular, con estribillos definidos y arreglos que incorporan elementos de la música tropical. Esa decisión amplió su llegada a nuevos oyentes y consolidó su presencia en escenarios masivos.

Aunque el artista ya visitó la ciudad en oportunidades anteriores, reconoció que el ritmo de giras de los últimos años le dificultó registrar cada plaza en detalle. “En 2024 estuve mucho de gira y fue todo muy rápido, muchas ciudades una atrás de la otra”, señaló. Ahora, con una agenda más organizada, se prepara para reencontrarse con el público local en un contexto distinto, con mayor proyección y un repertorio más amplio.

Antes de cerrar la charla, dejó un mensaje dirigido a quienes asistirán al recital: “Agradezco a todos los que ya sacaron entradas, sé que muchos hacen un esfuerzo grande para venir. El show está pensado para que lo disfruten y será una noche inolvidable para todos”.