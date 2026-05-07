Uno Entre Rios | Escenario | Show

"El show está pensado para que todos estén cerca, desde la primera fila hasta la última"

Emanero se presentará este viernes 8 en Hierlam Xl y en exclusiva conversó con UNO sobre el show y su regreso a Paraná

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

7 de mayo 2026 · 10:04hs
El show está pensado para que todos estén cerca, desde la primera fila hasta la última

Emanero incluye a Paraná dentro de su gira internacional y se presentará este viernes en Hierlam XL, ubicado en avenida José Manuel Estrada 1622. La fecha forma parte del tour que acompaña el lanzamiento de su último álbum, Todo por un beso, un trabajo que profundiza su etapa más melódica y colaborativa. Con una carrera que en los últimos años amplió su alcance en América Latina y Europa, el músico llegará a la capital entrerriana con una propuesta extensa y dinámica.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Emanero (@emanero)

Emanero en diálogo con UNO

En diálogo con UNO, adelantó que el recital tendrá una duración cercana a las dos horas y que no estará centrado únicamente en el material nuevo.

martyr presenta su primer show en vivo en parana

Martyr presenta su primer show en vivo en Paraná

Entre clásicos y temas nuevos, El Kuelgue se presentó en Paraná

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

“El show es de dos horas, a veces un poco más. No es solo el disco, sino un recorrido por todo mi repertorio”, explicó. La idea, según detalló, es evitar una estructura lineal y ofrecer una experiencia más integral: “La premisa fue que no sea solo canción tras canción, sino que pasen cosas entre tema y tema”.

El artista también remarcó el vínculo que busca generar con el público. “Es un show pensado para que todos tengan cercanía, desde la primera fila hasta la última”, sostuvo. En ese sentido, anticipó una fuerte interacción durante la presentación y un clima orientado al disfrute colectivo: “Está pensado para pararse, bailar, conectarse con quien tengas al lado y pasarla bien”.

Su último disco

Todo por un beso funciona como continuidad conceptual de El último sinvergüenza, el álbum anterior con el que Emanero inició una etapa marcada por la fusión entre el pop, la cumbia y los sonidos urbanos. En este nuevo trabajo, el artista profundiza esa búsqueda con un enfoque centrado en las emociones, las relaciones y las historias cotidianas.

El disco incluye colaboraciones con figuras de distintos géneros, entre ellas Ángela Leiva, David Bisbal y L-Gante, lo que refuerza su identidad híbrida y su capacidad de cruzar públicos. Las canciones combinan letras accesibles con producciones pensadas para el vivo, un aspecto que el propio artista destacó como central en su proceso creativo reciente.

“Es un trabajo que depende mucho de las colaboraciones, no solo en este disco sino también en el anterior. Es una continuidad de esa idea”, explicó.

En términos sonoros, el álbum se apoya en estructuras más cercanas a la canción popular, con estribillos definidos y arreglos que incorporan elementos de la música tropical. Esa decisión amplió su llegada a nuevos oyentes y consolidó su presencia en escenarios masivos.

Aunque el artista ya visitó la ciudad en oportunidades anteriores, reconoció que el ritmo de giras de los últimos años le dificultó registrar cada plaza en detalle. “En 2024 estuve mucho de gira y fue todo muy rápido, muchas ciudades una atrás de la otra”, señaló. Ahora, con una agenda más organizada, se prepara para reencontrarse con el público local en un contexto distinto, con mayor proyección y un repertorio más amplio.

Antes de cerrar la charla, dejó un mensaje dirigido a quienes asistirán al recital: “Agradezco a todos los que ya sacaron entradas, sé que muchos hacen un esfuerzo grande para venir. El show está pensado para que lo disfruten y será una noche inolvidable para todos”.

LEER MÁS: "Entre Vinos" propone un recorrido por la historia vitivinícola entrerriana en Los Aromitos

Show Emanero Paraná Hierlam UNO
Noticias relacionadas
Turf

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Entre clásicos y temas nuevos, El Kuelgue se presentó en Paraná

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Turf

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

big walker vuelve a parana para presentar el disco que grabo en la ciudad

Big Walker vuelve a Paraná para presentar el disco que grabó en la ciudad

Ver comentarios

Lo último

Ciclista se afianza como líder del Torneo Apertura de la APB

Ciclista se afianza como líder del Torneo Apertura de la APB

El show está pensado para que todos estén cerca, desde la primera fila hasta la última

"El show está pensado para que todos estén cerca, desde la primera fila hasta la última"

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná goleó y es semifinalista

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná goleó y es semifinalista

Ultimo Momento
Ciclista se afianza como líder del Torneo Apertura de la APB

Ciclista se afianza como líder del Torneo Apertura de la APB

El show está pensado para que todos estén cerca, desde la primera fila hasta la última

"El show está pensado para que todos estén cerca, desde la primera fila hasta la última"

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná goleó y es semifinalista

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná goleó y es semifinalista

Platense recibe a un gigante del fútbol sudamericano

Platense recibe a un gigante del fútbol sudamericano

River Plate se mide con Carabobo de visita en Venezuela

River Plate se mide con Carabobo de visita en Venezuela

Policiales
Gualeguay: liberaron al camionero acusado por la muerte de Cecilia y convocan a una marcha

Gualeguay: liberaron al camionero acusado por la muerte de Cecilia y convocan a una marcha

En Paso Cerrito secuestraron celulares por valor de 65 millones de pesos

En Paso Cerrito secuestraron celulares por valor de 65 millones de pesos

Autovía Artigas: volcó un camión que transportaba cerdos

Autovía Artigas: volcó un camión que transportaba cerdos

Concepción del Uruguay: Prefectura realizó un operativo contra la caza ilegal

Concepción del Uruguay: Prefectura realizó un operativo contra la caza ilegal

Detienen en Santa Fe a prófugos por intento de homicidio en zona de islas de Entre Ríos

Detienen en Santa Fe a prófugos por intento de homicidio en zona de islas de Entre Ríos

Ovación
Ciclista se afianza como líder del Torneo Apertura de la APB

Ciclista se afianza como líder del Torneo Apertura de la APB

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná goleó y es semifinalista

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná goleó y es semifinalista

River Plate se mide con Carabobo de visita en Venezuela

River Plate se mide con Carabobo de visita en Venezuela

Platense recibe a un gigante del fútbol sudamericano

Platense recibe a un gigante del fútbol sudamericano

Racing perdió con Botafogo y quedó al borde de la eliminación en la Sudamericana

Racing perdió con Botafogo y quedó al borde de la eliminación en la Sudamericana

La provincia
Termas y enoturismo: la fórmula que potencia los atractivos que Entre Ríos ofrece a los visitantes

Termas y enoturismo: la fórmula que potencia los atractivos que Entre Ríos ofrece a los visitantes

Clamor unificado en Gualeguay por la erradicación de Soluciones Ambientales

Clamor unificado en Gualeguay por la erradicación de Soluciones Ambientales

La Municipalidad de Paraná realizó un nuevo traslado de residuos tecnológicos en desuso

La Municipalidad de Paraná realizó un nuevo traslado de residuos tecnológicos en desuso

El Gobierno de Entre Ríos dispuso postas respiratorias para pacientes pediátricos

El Gobierno de Entre Ríos dispuso postas respiratorias para pacientes pediátricos

El Cieer realizó una jornada de capacitación sobre seguridad laboral y salud ocupacional

El Cieer realizó una jornada de capacitación sobre seguridad laboral y salud ocupacional

Dejanos tu comentario