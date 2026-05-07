Paritaria estatal: el Gobierno ofreció 3,5% de aumento y los gremios pidieron mejorar la propuesta La reunión por paritaria pasó a un cuarto intermedio y las partes volverán a reunirse en la Secretaría de Trabajo el martes 12 a las 14 7 de mayo 2026 · 14:03hs

Reunión por paritaria. El Gobierno de Entre Ríos formalizó una propuesta de actualización salarial del 3,5% sobre los montos remunerativos para los trabajadores de la administración pública. El porcentaje de incremento será sobre lo recibido en abril y se percibirá con los haberes de mayo. Tras el ofrecimiento, los gremios solicitaron mejorar la propuesta y pidieron pasar a un cuarto intermedio para el próximo martes 12, a las 14.

reunión paritarias La oferta presentada por el Ejecutivo contempló una actualización salarial del 3,5% sobre las sumas remunerativas a partir de los haberes de mayo. El porcentaje ofrecido supera el número del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado oficialmente. Además la oferta mantiene la suma fija acordada en la paritaria de febrero.

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