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Paritaria estatal: el Gobierno ofreció 3,5% de aumento y los gremios pidieron mejorar la propuesta

La reunión por paritaria pasó a un cuarto intermedio y las partes volverán a reunirse en la Secretaría de Trabajo el martes 12 a las 14

7 de mayo 2026 · 14:03hs
Paritaria estatal: el Gobierno ofreció 3,5% de aumento y los gremios pidieron mejorar la propuesta

Reunión por paritaria. El Gobierno de Entre Ríos formalizó una propuesta de actualización salarial del 3,5% sobre los montos remunerativos para los trabajadores de la administración pública. El porcentaje de incremento será sobre lo recibido en abril y se percibirá con los haberes de mayo. Tras el ofrecimiento, los gremios solicitaron mejorar la propuesta y pidieron pasar a un cuarto intermedio para el próximo martes 12, a las 14.

reunión paritarias

La oferta presentada por el Ejecutivo contempló una actualización salarial del 3,5% sobre las sumas remunerativas a partir de los haberes de mayo. El porcentaje ofrecido supera el número del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado oficialmente. Además la oferta mantiene la suma fija acordada en la paritaria de febrero.

La reunión por paritaria para estatales se pasó para este jueves.

Paritaria estatal: reprograman la audiencia para este jueves

En materia de Asignaciones Familiares, se establece una adecuación de los tramos de liquidación en la misma proporción del incremento salarial. Los gremios solicitaron al Ejecutivo mejorar la propuesta y pidieron pasar a un cuarto intermedio para el próximo martes 12 mayo a las 14 horas.

paritaria Gobierno gremios Entre Ríos
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