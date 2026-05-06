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Martyr presenta su primer show en vivo en Paraná

Paraná suma un nuevo proyecto con la presentación de Martyr, trío integrado por Elias Romero (guitarra), Mat Foster (bajo) y Facundo Kuttel (batería)

6 de mayo 2026 · 15:42hs
Martyr presenta su primer show en vivo en Paraná

La escena musical de Paraná suma un nuevo proyecto con la presentación de Martyr, trío integrado por Elias Romero (guitarra), Mat Foster (bajo) y Facundo Kuttel (batería), que debutará en vivo el sábado 9 de mayo en Gato Negro. La fecha incluirá la participación de la banda rosarina Manifiesto Antiselfie y un cierre a cargo de Mana DJ Set.

Martyr se presenta por primera vez en Paraná

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El proyecto comenzó a gestarse a partir de un encuentro entre Romero y Foster, quienes iniciaron un proceso de composición en formato dúo. La incorporación de Kuttel, a mediados del año pasado, consolidó la formación actual. El nombre del grupo surge de una anécdota vinculada a una interpretación errónea de una letra de Massacre.

La propuesta musical de Martyr combina elementos del rock alternativo con el shoegaze y el post-hardcore. Entre sus referencias aparecen Helmet, Deftones, My Bloody Valentine y Slowdive. El grupo trabaja en composiciones propias que aún no fueron publicadas en plataformas digitales, por lo que el recital funcionará como primera instancia de escucha en vivo.

El concierto se realizará en un espacio que concentra propuestas de música independiente en la ciudad. La apertura estará a cargo de Manifiesto Antiselfie y el cierre será con un DJ set.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 7.000 pesos, mientras que en puerta costarán 10.000. También se ofrece una promoción de dos tickets por 12.000 pesos.

LEER MÁS: La compañía La Perra Alegría presenta "Memorias Latinoamericanas" en Paraná

Martyr Paraná Show
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