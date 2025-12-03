La Hendija Arte Contemporáneo finaliza el año con actividades.

Sin lugar a dudas, este año La Hendija Arte Contemporáneo resurgió como espacio cultural. Durante diciembre realizarán actividades.

Con tres inquietantes y diversas actividades artísticas, La Hendija Arte Contemporáneo de la ciudad de Paraná despide este fructífero año. Teatro performático, exposiciones, obras y experiencia en vinos son algunas de las propuestas para esta semana y el resto del mes.

Este Viernes 5 a las 20 se podrá disfrutar – con un bono contribución de $7.000- una obra de teatro performático y el miércoles 10 de diciembre -con entrada libre y gratuita- se inaugurarán, en simultáneo, dos imponentes exposiciones de arte, con música en vivo y experiencia de vinos orgánicos.

¿Qué es lo que estamos haciendo, en qué nos hemos convertido?

Una pregunta que rompe el molde, una confesión que obliga hacerse cargo de todo lo que un cuerpo carga. Estamos listas para hacer la función? Dos mujeres revelarán en un escenario liminal, un silencio listo para ser exorcizado. Obra de teatro performático que invita a una experiencia íntima, sensible y política.

Creación colectiva de Anakena Kastrup, Daiana Lezcano y Coty Carbone (actrices, directoras teatrales y profesoras), concebida a partir de la versión libre de la obra: La violación de una actriz de teatro de la dramaturga chilena Carla Zúñiga Morales.

La propuesta cuenta además con visuales, vestuario de objetos e iluminación a cargo del artista multidisciplinario Pájaro Carreira, vestuario de escena de Susana Leguizamón y fotografías de la artista visual Victoria Yani.

Exposiciones

BÚSQUEDAS, una exposición de Luz Piérola.

“Los invito a descubrir la magia de valores, formas, figuras y colores. A construir espacios de sentires y pensares, transitando juntos la ternura que el arte y las reflexiones nos permiten. Poder abrir puertas a nuestro ser más profundo, más digno, más humano”.

Desde una estética que abraza lo figurativo, lo onírico y surrealista, Luz nos invita a transitar a través de sus dibujos y pinturas, una narrativa sensible, íntima, humana, vital, amorosa y empática. Conectada con lo esencial de la vida, conectada con el sentido del arte.

En sus obras la artista establece un diálogo alquímico entre gestos, sensaciones, miradas, situaciones, texturas y colores, que aparecen y se expresan a través de la fluidez del acrílico y el óleo, la intimidad del grafito y la carbonilla, la omnipresencia de la microfibra y las tizas.

Luz propone una experiencia compartida dónde cada trazo es una huella, una memoria, un aquí y ahora que nos convoca a detenernos en el umbral de lo esencial.

Desde hace diez años, la artista, ha incursionado en el mundo de las artes visuales, a lo largo de su trayectoria, ha exhibido su trabajo en diversas muestras colectivas, siendo esta, su primer exposición individual. En cuanto a su formación, se destaca, su tránsito por la Escuela de Arte y por el taller de dibujo y pintura con la profesora y artista Melisa Jatib.

Actualmente enseña dibujo y técnicas pictóricas y también es profesora de filosofía, psicología y pedagogía.

Hendija.jpg Elenco. Sylvia Mayer, Gabriela Werner, Rosana Ramírez y Alicia Gambelín encarnan a las hermanas.

Experiencia inmersiva

PLACER: Travesía Detrás del Cortinado Rosa

Carlos Larrosa & Pájaro Carreira

Instalación Inmersiva Multidisciplinaria

PLACER no es una exposición, sino un umbral. Es una investigación. Es placer. El espacio se abre a un universo íntimo dónde hay lienzos de gran formato —pinturas y dibujos que exponen el gesto y la experiencia del placer — con la evidencia fotográfica, la inmediatez de los objetos encontrados y la atmósfera líquida de los visuales. Cada disciplina no solo complementa, sino que dialoga de manera frontal con la siguiente.

¿Qué es el placer? Es, ante todo, la premisa de este proyecto. La obra no busca respuestas taxonómicas, sino que opera en el terreno de la interpelación directa. Nos confronta con la mirada, el cuerpo y el gesto, navegando constantemente entre lo público de la evidencia y lo privado de la vivencia.

En la narrativa visual convergen dialécticamente, el deseo irreverente con la sombra silente de la culpa; la sexualidad despojada con el manto sutil del erotismo; la autoafirmación del orgullo deviene identidad revelada.

El cortinado rosa funciona como el gran dispositivo conceptual y físico de la instalación. No es una barrera, sino una invitación performática. Sugiere un espacio liminal.

Al cruzar ese velo textil, el espectador abandona el rol de juez para asumir el de partícipe. El placer es una fuerza atemporal, sublime y lúdica que nos invade, nos convoca y nos atraviesa en su absoluta inmanencia.

Larrosa y Carreira, a través de esta travesía multidisciplinaria, nos recuerdan que el placer es un encuentro inevitable y no negociable con la verdad de nuestro propio ser.

Ambas exposiciones se podrán visitar hasta el 10/01/2026 de miércoles a viernes de 18.30 a 21 . Con entrada libre y gratuita.

Otras actividades

En la inauguración de ambas exposiciones se podrá disfrutar además de una Impro sonora en vivo a cargo de los músicos Tito González y Franco Galarce.

Experiencia vinos orgánicos a cargo de Tres de Copas.