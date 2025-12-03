Este domingo festejarán la Navidad en General Ramirez

Más de 65 instituciones le darán vida a un recorrido lleno de creatividad, color y espíritu en General Ramírez

Desde la Municipalidad de General Ramírez invitan a una nueva edición del Paseo Navideño este domingo 7. Una propuesta que ya se ha convertido en una tradición esperada por toda la comunidad. Habrá actividades para los más chicos, patio gastronómico y grupos musicales.

Este año más de 65 instituciones le darán vida a un recorrido lleno de creatividad, color y espíritu festivo sobre el Bulevar San Martín, desde el Pasaje Eloy Elsesser hasta la Plaza San Martín.

Este año vamos a encontrarnos para disfrutar de una edición renovada del Paseo Navideño, que se inaugurará junto a la Feria Navideña, donde participarán más de 40 emprendedores locales además de comercios de la zona céntrica. La feria abrirá a las 19, mientras que el esperado encendido de los arbolitos será a las 21.

Actividades

- Patio gastronómico, a cargo de emprendedores y organizaciones locales.

- Espacio Gurises, pensado especialmente para las infancias.

- Música en vivo, con la participación del Ensamble Municipal de Ramírez Festeja y el grupo El Ritmo.

Con esta tercera edición buscamos seguir consolidando un paseo que ya es referencia en la región y que durante todo diciembre podrá ser disfrutado por vecinos y visitantes que recorran un bulevar convertido en un escenario de luces, colores y calidez.

Al igual que en ediciones anteriores, instituciones educativas, deportivas, culturales, religiosas y comunitarias aportarán su creatividad para construir un paisaje festivo que invita a recorrer, compartir y celebrar. Cada árbol y cada producción artística reflejan el compromiso y la identidad de quienes conforman nuestra comunidad.

Agradecemos profundamente a cada grupo que nuevamente se suma a dar vida a este proyecto colectivo. Su compromiso y dedicación hacen posible que Ramírez viva una Navidad única, construida entre todos.

Instituciones que acompañan la fiesta

Grupo de mujeres de Cambio Rural “El despertar”, con Taller de Reciclado de “La Ganadera”.

Equipo interdisciplinario de abordaje a las violencias.

Club Atlético Racing.

Escuela Técnica N°114 “J.J de Urquiza”.

Congregación Evangélica Alemana.

Grupo de Voluntariado Ambiental “Eco Ramírez”.

Cooperativa de trabajo “Creando Valores”.

Asociación Ciclista “Roberto Breppe”.

Escuela Privada de Educación Integral N°5 “Alborada”.

Bomberos Voluntarios de General Ramírez.

Club Deportivo Nobleza.

Festival Provincial “Linares Cardozo”.

Taller Municipal de Costura.

La Casona del Arte.

Reflejos de Tradición – Peña de la Torta Asada.

Colectividad Alemana.

Cooperadora del Hospital “Nuestra Señora del Lujan”.

Partido Justicialista.

Alianza Ramirense.

Partido La Libertad Avanza.

Club Atlético y Deportivo Roma.

La Casa del Niño y el Joven.

Escuela N°4 “Francisco Ramírez”.

Instituto D-129 “Jesús de Nazareth”.

Escuela N°153 “Madre de Jesús”.

Escuela NINA N°13 “Blanco Encalada”.

Escuela N°31 “Leopoldo Herrera”.

Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos N°2 “30 de octubre”.

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

Congregación Evangélica Bautista.

Iglesia Adventista del 7° Día.

Iglesia Evangélica Congregacional.

Iglesia Comunidad Cristiana.

Iglesia Vida Eterna.

Hospital “Nuestra Señora del Lujan”.

Academia “Nuevas Raíces”.

Academia “Eclipse”.

Academia “Hera”.

Academia “Revolución Federal”.

Taller Ritmos Latinos NIDO.

Centro de Jubilados Provinciales.

Centro de Jubilados Nacionales.

Centro de Salud Municipal “Eva Perón”.

Centro de Educación Física.

Escuela Municipal de Básquet.

Centro Comunitario de Educación Permanente N°27.

Unidad Educativa N°40 “Las Ardillitas”.

Unidad Educativa N°251 “Jesús de Nazareth”.

Escuela N°146 “Jesús de Nazareth”.

Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios.

Cooperativa Agrícola Unión Regional.

Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freyre”.

Escuela Municipal de Vóley.

Taller Municipal de Carpintería.

Instituto D-176 “Madre de Jesús”.

Biblioteca Popular “Dr. Luis Etchevehere”.

Academia “Succes”.

Agrupación Tradicionalista “La Entrerriana”.

Agrupación Tradicionalista “El Entrevero”.

Área de Producción

Taller de Danzas Litoraleñas “Ñandereko”.

“Honrarte”.

Escuela de Arte “Caserío”.

Grupo de Actividad Física de Adultos Mayores.

Escuela Municipal de Pelota – Paleta.

Comisaria General Ramírez.

Jardín Municipal “Bichitos de Luz”.