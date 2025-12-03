Cinco detenidos y droga secuestrada en un operativo en San Benito

Un operativo por narcomenudeo en el barrio Las Tunas de San Benito terminó con cinco personas detenidas y el secuestro de droga lista para la venta.

Un operativo por narcomenudeo en el barrio Las Tunas de San Benito terminó con cinco personas detenidas y el secuestro de droga lista para la venta.

Cinco personas detenidas —cuatro hombres y una mujer—, envoltorios de marihuana y cocaína listos para su comercialización, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados al fraccionamiento y venta de estupefacientes fue el saldo de un operativo ejecutado este martes en el barrio Las Tunas, de San Benito.

En horas de la tarde del martes, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas – División Operaciones, con apoyo de la Compañía de Operaciones Especiales, llevó adelante un allanamiento en el marco de la Ley Provincial N.º 10.566 (Narcomenudeo). La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N.º 1, a cargo de la jueza Marina Barbagelata, con intervención de la Fiscalía Especializada, dirigida por el fiscal Santiago Alfieri.

Resultado del operativo

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Garay, donde el ingreso táctico fue descripto como preciso, sorpresivo y altamente eficaz, permitiendo neutralizar de inmediato a los ocupantes y asegurar la escena para el trabajo investigativo.

Durante la requisa se secuestraron: envoltorios de marihuana y cocaína listos para su venta, dos plantas de cannabis sativa, $30.000 en efectivo, seis teléfonos celulares, una cámara fotográfica, una balanza digital, recortes varios, tijeras y dos riñoneras.

Las cinco personas aprehendidas quedaron detenidas e incomunicadas, a disposición de la Justicia.