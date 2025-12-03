Donald Trump amenazó con iniciar ataques terrestres a Venezuela

Donald Trump amenaza a Venezuela con un portaviones, destructores, cazas, submarinos, misiles y 15.000 efectivos. Ya hubo 21 ataques y más de 80 muertos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en la inminencia de un ataque en territorio de Venezuela con el argumento de combatir el narcotráfico. “La tierra es mucho más fácil, conocemos las rutas que toman”, afirmó en una reunión de Gabinete en la Casa Blanca.

Con un despliegue militar inédito en el Caribe con el mayor portaviones del mundo, destructores, cazas, submarinos, misiles y unos 15.000 efectivos, Estados Unidos está enfocado en atacar embarcaciones que supuestamente transportaban droga

El mandatario justificó la inminente ofensiva terrestre contra Venezuela señalando que es un método más efectivo que las operaciones marítimas. “Vamos a empezar a realizar esos ataques terrestres. Ya saben, la tierra es mucho más fácil. Es mucho más fácil, y conocemos las rutas que toman”, declaró Trump. “Vamos a empezar con eso muy pronto”.

El presidente insistió en la inminencia de un ataque en suelo venezolano, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, algo que ya había advertido el jueves en un mensaje a los militares el día de Acción de Gracias.

Con un despliegue militar inédito en el Caribe, que incluye el mayor portaviones del mundo, destructores, cazas, submarinos, misiles y unos 15.000 efectivos, Estados Unidos se ha enfocado en atacar embarcaciones que supuestamente transportaban droga. Hubo 21 ataques con más de 80 muertos en más de dos meses.

La nueva amenaza de ataques terrestres podría impactar directamente en países aliados o adversarios de la región.