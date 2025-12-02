Bombatómika despide el año en La Casa de la Cultura junto a Chakora

Uno Entre Rios | Escenario | Bombatomika

El sábado 6 de diciembre, a las 21, Bombatómika cerrará el año con un recital en La Casa de la Cultura, donde recibirá a Chakora, banda de Concepción del Uruguay

2 de diciembre 2025 · 13:47hs
Este sábado 6 de diciembre, a las 21, Bombatómika cerrará el año con un recital en La Casa de la Cultura, donde recibirá a Chakora, banda de Concepción del Uruguay con casi tres décadas de trayectoria. Será la primera visita del grupo a Paraná y un reencuentro con Bombatómika, que en octubre pasado viajó a Concepción del Uruguay para compartir escenario.

La propuesta reúne música en vivo, trabajo autogestivo y un encuentro entre públicos de ambas ciudades. Además del show, habrá cantina con precios accesibles y un grupo de feriantes que ofrecerá producciones locales.

Las entradas anticipadas están disponibles a $6.000 mediante transferencia al alias ENTRADAS.BTK (a nombre de Guillermo Motura). En puerta, el costo será de $10.000.

La banda local puede encontrarse en Instagram: @bombatomika.oficial, mientras que Chakora mantiene activa su agenda en @chakora_punkrock.

Bombatomika La Casa de la Cultura Chakora
