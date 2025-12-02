Concepción del Uruguay: batalla campal en un partido de fútbol El partido entre Gimnasia y Lanús en Tercera División terminó con una batalla campal en el campo de juego en Concepción del Uruguay. 2 de diciembre 2025 · 23:03hs

Hubo una batalla campal en la cancha de Gimnasia de Concepción del Uruguay.

El fútbol de Concepción del Uruguay otra vez sumó un hecho de bochorno para sus páginas. Los protagonistas fueron los jugadores de la Tercera División de Gimnasia y Lanús, en la final de la Copa de Oro de esa categoría de la Liga local. En el estadio Hermanos Núñez se jugó la final en la tarde noche de este martes.

Embed El triunfo fue para el Lobo por 1 a 0. Una vez finalizado el encuentro se desató una batalla campal entre jugadores, cuerpo técnico y ayudantes de ambos planteles, tal como lo reflejan las imágenes de los videos que fueron posteados en las redes sociales.

La policía en el lugar ingresó para proteger la integridad física de los árbitros. Aún no se informó si hay heridos, detenidos y las razones que impulsaron esta situación desagradable.