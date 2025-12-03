Maxi López, entre Olga, Telefe y la temporada de verano

Maxi López atraviesa un momento de expansión profesional. Según contó Naira Vecchio, el exdelantero de River estaría cerca de cerrar un acuerdo con Olga

Maxi López atraviesa un momento de expansión profesional. Según contó Naira Vecchio en el streaming de La Posta, el exdelantero de River y Barcelona estaría cerca de cerrar un acuerdo con Olga para sumarse a la movida marplatense desde enero, mientras mantiene su contrato vigente con Telefe hasta 2026.

El proyecto en Mar del Plata lo ubicaría como una de las figuras fuertes de la temporada de verano 2025, movimiento que López ya tendría encaminado. A la par, su vínculo con Telefe seguiría firme más allá de su paso por Masterchef Celebrity. Desde el canal habrían mostrado interés en que forme parte de la cobertura deportiva del Mundial 2026, lo que reforzaría su presencia en la pantalla y lo posiciona como uno de los nombres buscados del próximo año.

En el plano personal, Daniela Christiansson, su pareja y madre de su hija Elle, se instalaría en la Argentina durante el segundo trimestre de 2025. La modelo sueca y López esperan su segundo hijo, y la familia proyecta un año de cambios y mayor estabilidad.

Su vida familiar también atraviesa una etapa distinta. Con las tensiones superadas tras la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, López mantiene una relación cercana y colaborativa con la conductora, con quien comparte Masterchef Celebrity. Además, sostiene un rol activo en la crianza de sus hijos mayores y consolidó su familia junto a Christiansson.

En paralelo, su faceta empresarial no se detiene. En los últimos años, López impulsó proyectos en el sector inmobiliario en Europa y en la Argentina, lo que le permitió diversificar inversiones y afianzar un perfil emprendedor que trasciende su carrera futbolística.