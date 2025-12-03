Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Consternación en Paraná por la muerte de un bebé de apenas dos meses

Un bebé de dos meses falleció en Paraná tras un episodio de broncoaspiración, pese a los esfuerzos de reanimación realizados durante su traslado al hospital.

3 de diciembre 2025 · 07:37hs
Foto: Archivo/UNO

Un bebé de apenas dos meses de vida perdió la vida este miércoles en la ciudad de Paraná, tras sufrir un angustiante episodio de broncoaspiración. El pequeño fue trasladado al Hospital Materno Infantil San Roque, donde los médicos confirmaron su trágico fallecimiento, dejando a su familia sumida en un profundo dolor.

El desgarrador incidente ocurrió alrededor de las 5:10 de la madrugada, cuando los padres, desesperados, pidieron una ambulancia tras encontrar al bebé en grave estado.

LEER MÁS: Tragedia en la Ruta 18: falleció la bebé de 9 meses que había caído de una moto

Al llegar al lugar -en calle Almafuerte y Circunvalación-, el personal de la Comisaría Tercera encontró al pequeño con un tono morado en su rostro, signo evidente de la gravedad de la situación.

Mientras lo trasladaban al hospital, los efectivos intentaron realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente no pudieron evitar lo irremediable.

Paraná bebé Muerte
