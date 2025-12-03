Cinthia González: "Estoy preparada para pelear con quien sea"

Cinthia González disputará el Título Plata CMB de la categoría Gallo. Será el viernes 12, en City Bell, donde se medirá con la platense Amalia Mazzarello.

El combate de Cinthia González, programado a 10 asaltos, podrá verse en vivo y en directo por la señal de Fox Sports.

Luego de una temporada difícil, con poca actividad debido a una lesión en una de sus rodillas que la tuvo a maltraer pero que ya dejó atrás, la boxeadora profesional Cinthia González tendrá su segunda presentación en este año que está muy cerca de terminar. El viernes 12 se presentará en la localidad bonaerense de City Bell.

La Camionera se enfrentará contra la platense Amalia Mazzarello. Este combate, que podrá verse por la señal de Fox Sports, tendrá en juego el Título Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la categoría Gallo que se encuentra vacante.

Para ultimar detalles en su preparación, la pupila de Wenceslao Mansilla visitó las instalaciones del Club Palma Juniors, donde realizó sesiones de guanteo con la campeona provincial amateur Zamira Beber.

Una vez finalizado el entrenamiento, la pugilista habló con UNO sobre esta oportunidad que se le presenta.

Cinthia González llega con confianza a este compromiso

“Me confirmaron esta pelea el jueves pasado, aunque yo venía entrenándome duro porque tenía la oportunidad de pelear por el título Argentino, pero se cayó el festival. Wency, muy inteligente, me dijo que siga entrenándome duro por si surgía algo. El teléfono sonó y me puse muy contenta. Me enfrentaré con una rival dura y experimentada”, comentó González para, luego, proseguir con el análisis de su adversaria: “es alta, larga y de guardia zurda, que tira buenas combinaciones arriba y abajo. Tendré que salir a trabajar sobre eso, sin quedarme quieta ni bajar la guardia”.

“Es una oportunidad única –afirmó sobre la trascendencia que tiene para ella este compromiso–, me animaría a decir que es la pelea más importante en lo que va de mi carrera, y no tengo que desaprovecharla. Será la tercera vez que peleo por un título y mi dos experiencias anteriores fueron ante rivales de renombre, como Aixa Adema y Thalía Piñeiro. Estoy preparada para pelear con quien sea y me gustan los desafíos para saber hasta dónde puedo llegar”.

Además, consideró que “una victoria sería el broche de oro para este año en el que tuve muchos avances a nivel personal y boxístico, pese a que sólo tuve una pelea en febrero. Considero que es el momento justo para demostrar todo lo que he trabajado junto a mi gran equipo. En los últimos días he guanteado con otra zurda, Zamy (Zamira Beber), que es campeona entrerriana amateur y esa misma noche peleará para defender su título. Ella junto a Paya (Nicolás Pagliaruzza) nos recibieron en el gimnasio y son gestos que valoro. Nos ayudamos mutuamente, siempre con respeto entre colegas y trabajando con seriedad para no lastimarnos. Lamentablemente somos pocas las boxedoras y tenemos que cuidarnos entre nosotras”.

En mayo Cinthia tuvo una experiencia fallida en Santiago del Estero, donde se le cayó un combate a último momento por no haber podido superar el pesaje oficial.

“Esa mala experiencia me sirvió para aprender –recordó–. Ahora estoy controlando todos los días mi peso y llegaré en perfectas condiciones para no llevarme ninguna sorpresa al momento de subirme a la balanza”.

Además, manifestó que espera tener más actividad en la próxima temporada: “Si bien no quiero mirar más allá de mi próximo compromiso, mi idea es tener más rodaje en 2026. Vengo de superar una lesión en la rótula que me hizo aflojar dos meses los entrenamientos, pero ya estoy recuperada y lista para subir al ring a salir a buscar ese cinturón. Siento que hoy estoy 9,5 puntos para la pelea”.

El autoregalo de cumpleaños

El 21 de diciembre La Camionera González cumplirá 34 años, por lo que el mejor regalo podría llegar por adelantado. “Sería hermoso poder regalarme la victoria para celebrar mi cumpleaños y las fiestas con esa alegría. Además, el 12 será en cumpleaños de Wenceslao, mi técnico, y queremos festejarlo con el cinturón”,cerró.