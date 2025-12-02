Rowing concretó la adquisición de casi 9 hectáreas para su expansión deportiva e institucional

El Paraná Rowing Club confirmó la compra de un terreno cecano a su sede Yarará. Una entidad que no para de crecer.

En un acontecimiento que marca un antes y un después en su historia reciente, el Paraná Rowing Club anunció la adquisición de un predio de aproximadamente 9 hectáreas ubicado en una zona estratégica lindante a la Sede Yarará (Acceso Norte de Paraná). La operación fue formalizada mediante la firma de la escritura en las oficinas del Banco Macro, con la presencia de dirigentes, representantes legales y autoridades de la institución.

El nuevo terreno, cuya superficie exacta es de 8,47 hectáreas según los planos difundidos, constituye una de las inversiones patrimoniales más importantes realizadas por el club en los últimos años. Desde la entidad remarcaron que esta incorporación responde a una planificación institucional de largo plazo, orientada a acompañar el crecimiento sostenido de su comunidad deportiva.

Directivos del Paraná Rowing Club destacaron que la compra del predio permitirá ampliar las capacidades operativas y brindar una respuesta adecuada al incremento de socios y deportistas que participan de las distintas disciplinas ofrecidas por la institución. La expansión territorial habilita la posibilidad de incorporar nuevas áreas de entrenamiento, mejorar la infraestructura existente y proyectar espacios deportivos de alto nivel.

La superficie adquirida abre la puerta a múltiples proyectos, entre ellos la construcción de canchas, espacios recreativos, infraestructura para deportes emergentes, áreas verdes de uso comunitario y posibles ampliaciones para actividades náuticas. Aunque aún no se han detallado las obras específicas, la dirigencia coincidió en que el predio se integrará progresivamente al funcionamiento del club mediante un plan de desarrollo por etapas.

Asimismo, desde el Paraná Rowing Club resaltaron que la ubicación del terreno, contiguo a una de sus sedes, permitirá una articulación fluida entre los espacios existentes y los nuevos, optimizando la logística deportiva y administrativa.

El crecimiento del Rowing se enmarca en un contexto de fuerte participación social, en el que el club busca ofrecer servicios deportivos de calidad y contribuir al desarrollo de la vida comunitaria de Paraná. Las autoridades aseguraron que la ampliación del patrimonio institucional no solo beneficiará a socios y deportistas, sino también al entorno barrial y a la ciudad en su conjunto.

Con la adquisición ya concretada, el Paraná Rowing Club inicia una nueva etapa que lo posiciona para encarar proyectos de infraestructura de mayor escala.

rowing presidente El presidente del club, Adolfo Cislaghi.

Palabra del presidente

El presidente del club, Adolfo Cislaghi, expresó su inmensa satisfacción: "Estamos ante un día histórico. Este nuevo espacio nos permite eliminar cualquier restricción de espacio que pudieran tener nuestras disciplinas y proyectarnos hacia el futuro con la solidez que nuestra masa societaria merece. El crecimiento era una necesidad y hoy se convierte en una realidad tangible."

La actual sede en el predio Yarará es el hogar de diversas disciplinas que han experimentado un crecimiento notable, incluyendo Rugby, Básquetbol, Vóleibol, Tenis y Natación. Con la nueva adquisición, el club asegura el desarrollo pleno de todas ellas:

Rugby: Actualmente cuenta con 3 canchas reglamentarias, y se proyecta la expansión de la infraestructura.

Natación: Dispone de una pileta semiolímpica.

Tenis: Posee 4 canchas reglamentarias.

Básquet/Vóleibol: Un playón multideportivo con espacio para 2 o más canchas.

Proyectos Futuros: El club ratifica la intención de construir un estadio propio para Basquet y voley y sumar oficialmente el Hockey sobre patines

Más allá de lo deportivo, el nuevo terreno de 8.47 hectáreas es una joya natural que será integrada al club como un espacio de esparcimiento y contacto con la naturaleza.

"El nuevo predio es realmente hermoso, casi exótico en algunas partes," comentó el presidente. "Posee un cañadón natural que cruza cerca del centro, con agua que brota del suelo formando un canal que desemboca en un arroyo que corre por uno de los vértices del terreno. Esto no solo nos abre la puerta a más desarrollo deportivo, sino también a convertir el club en un pulmón de esparcimiento y disfrute familiar, respetando y valorando el entorno natural."

El objetivo principal de esta expansión es que "todas las disciplinas que ya están puedan desarrollarse sin problemas de espacio, permitiendo el crecimiento de las formativas y la alta competencia," concluyó el presidente. La Comisión Directiva ya trabaja en el Plan Maestro de Infraestructura para comenzar las obras lo antes posible.

Orgullo para los socios y dirigentes de Rowing

La comunidad Rowing celebró la noticia a través de redes sociales, destacando que se trata de un logro colectivo y una muestra del compromiso institucional de continuar creciendo. La expansión del Paraná Rowing Club representa, en definitiva, un hito significativo para la vida deportiva de la ciudad, reafirmando el rol protagónico de una institución centenaria que continúa proyectándose hacia el futuro. Un club paranaense que no para de crecer.