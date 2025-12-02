Uno Entre Rios | Escenario | Danza

Danza y Circo: comenzó la inscripción al ciclo 2026

Las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 de las Escuelas Municipales Artísticas quedaron habilitadas esta semana. La Escuela Municipal de Danza y la Escuela Municipal de Circo abrirán sus espacios

2 de diciembre 2025 · 16:26hs
Arrancaron las clases presenciales en las escuelas municipales de Danza y Circo en la ciudad de Paraná.

Arrancaron las clases presenciales en las escuelas municipales de Danza y Circo en la ciudad de Paraná.

Las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 de las Escuelas Municipales Artísticas quedaron habilitadas esta semana. La Escuela Municipal de Danza y la Escuela Municipal de Circo abrirán sus espacios a nuevas cohortes de estudiantes, con propuestas gratuitas y orientadas a diferentes edades y niveles de formación.

Danza y Circo: comenzó la inscripción al ciclo 2026

La Escuela Municipal de Danza recibe a niñas y niños desde los 5 años —cumplidos antes del 30 de junio de 2026— y ofrece una estructura educativa organizada en tres trayectorias: talleres de libre expresión para infancias y adultos, y la Formación Artística Básica (FAB). Esta última inicia a partir de los 12 años, se cursa durante tres años y cuenta con una certificación única en la provincia.

cacho deicas celebrara mas de 50 anos de musica en la estacion belgrano

Cacho Deicas celebrará más de 50 años de música en la Estación Belgrano

la editorial de entre rios llega a gualeguaychu con una nueva sede

La Editorial de Entre Ríos llega a Gualeguaychú con una nueva sede

Los talleres para infancias se organizan en grupos por edad:

  • Taller inicial: 5 años.

  • Danza infantil I: 6 y 7 años.

  • Danza infantil II: 8 y 9 años.

  • Danza infantil III: 10 y 11 años.

Para jóvenes y personas adultas, desde los 16 años, se dictan los talleres de Danza Clásica, Danza Contemporánea, Danza Folklórica y Popular Argentina y Teatro. En paralelo, la Formación Artística Básica se estructura en tres ciclos anuales, con materias específicas de danza y contenidos vinculados a la música, la expresión y la creación escénica.

La Escuela Municipal de Circo también habilitó sus inscripciones para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Su propuesta está organizada por edades y niveles:

  • Infancias: Semillero (5 años), Germinador (6 y 7 años) e Integral (8 a 11 años).

  • Adolescentes: de 12 a 15 años.

  • Jóvenes y adultos: desde los 16 años.

Inscripciones

Las inscripciones pueden completarse en línea mediante los formularios disponibles para cada escuela. En caso de hacerlo de manera digital, se debe descargar la planilla de salud y presentarla en formato papel junto con la fotocopia del DNI en la institución correspondiente.

Escuela Municipal de Danza clic aquí

Escuela Municipal de Circo clic aquí

También es posible inscribirse de manera presencial. La Escuela Municipal de Danza atiende en 25 de Junio 54 de lunes a viernes, de 9 a 12. La Escuela Municipal de Circo recibe inscripciones en el Centro Cultural Gloria Montoya (Melvin Jones 861), de lunes a jueves, de 16:30 a 18:30.

LEER MÁS: Cacho Deicas celebrará más de 50 años de música en la Estación Belgrano

Danza Circo Paraná Escuela Municipal de Danza Escuela Municipal de Circo
Noticias relacionadas
bombatomika despide el ano en la casa de la cultura junto a chakora

Bombatómika despide el año en La Casa de la Cultura junto a Chakora

horcas vuelve a parana con el diablo tour

Horcas vuelve a Paraná con el "Diablo Tour"

roberto pettinato presenta sumo x pettinato en parana

Roberto Pettinato presenta "Sumo x Pettinato" en Paraná

muestra fotografica educando el ojo en la hendija

Muestra fotográfica "Educando el ojo" en La Hendija

Ver comentarios

Lo último

La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes

La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes

Buenos Aires rinde homenaje a Charly García con una nueva Esquina Charly García en Palermo

Buenos Aires rinde homenaje a Charly García con una nueva "Esquina Charly García" en Palermo

Franco Colapinto tendrá un nuevo auto en 2026

Franco Colapinto tendrá un nuevo auto en 2026

Ultimo Momento
La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes

La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes

Buenos Aires rinde homenaje a Charly García con una nueva Esquina Charly García en Palermo

Buenos Aires rinde homenaje a Charly García con una nueva "Esquina Charly García" en Palermo

Franco Colapinto tendrá un nuevo auto en 2026

Franco Colapinto tendrá un nuevo auto en 2026

Ideas simples para que los chicos se muevan en verano

Ideas simples para que los chicos se muevan en verano

Están los horarios para las semifinales del Torneo Clausura

Están los horarios para las semifinales del Torneo Clausura

Policiales
Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: investigan las circunstancias del hallazgo

Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: investigan las circunstancias del hallazgo

Discuten la continuidad de la domiciliaria de Actis y exigen acelerar estudios médicos clave

Discuten la continuidad de la domiciliaria de Actis y exigen acelerar estudios médicos clave

Secuestraron más de 135 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación en el río Paraná

Secuestraron más de 135 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación en el río Paraná

Detienen a una pareja que intentaba ingresar a un comercio en Paraná

Detienen a una pareja que intentaba ingresar a un comercio en Paraná

Maniataron a un joven y le robaron 10 iPhone: detuvieron a un sospechoso

Maniataron a un joven y le robaron 10 iPhone: detuvieron a un sospechoso

Ovación
Están los horarios para las semifinales del Torneo Clausura

Están los horarios para las semifinales del Torneo Clausura

Franco Colapinto tendrá un nuevo auto en 2026

Franco Colapinto tendrá un nuevo auto en 2026

Capibaras XV debutará ante el campeón

Capibaras XV debutará ante el campeón

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

La provincia
La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes

La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes

Danza y Circo: comenzó la inscripción al ciclo 2026

Danza y Circo: comenzó la inscripción al ciclo 2026

Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

Diciembre ¿El peor mes para hacer dieta?

Diciembre ¿El peor mes para hacer dieta?

Estudiantes universitarios lanzan la segunda edición de Navidad para Todos

Estudiantes universitarios lanzan la segunda edición de "Navidad para Todos"

Dejanos tu comentario