Danza y Circo: comenzó la inscripción al ciclo 2026

Las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 de las Escuelas Municipales Artísticas quedaron habilitadas esta semana. La Escuela Municipal de Danza y la Escuela Municipal de Circo abrirán sus espacios a nuevas cohortes de estudiantes, con propuestas gratuitas y orientadas a diferentes edades y niveles de formación.

La Escuela Municipal de Danza recibe a niñas y niños desde los 5 años —cumplidos antes del 30 de junio de 2026— y ofrece una estructura educativa organizada en tres trayectorias: talleres de libre expresión para infancias y adultos, y la Formación Artística Básica (FAB). Esta última inicia a partir de los 12 años, se cursa durante tres años y cuenta con una certificación única en la provincia.

Los talleres para infancias se organizan en grupos por edad:

Taller inicial : 5 años.

Danza infantil I : 6 y 7 años.

Danza infantil II : 8 y 9 años.

Danza infantil III: 10 y 11 años.

Para jóvenes y personas adultas, desde los 16 años, se dictan los talleres de Danza Clásica, Danza Contemporánea, Danza Folklórica y Popular Argentina y Teatro. En paralelo, la Formación Artística Básica se estructura en tres ciclos anuales, con materias específicas de danza y contenidos vinculados a la música, la expresión y la creación escénica.

La Escuela Municipal de Circo también habilitó sus inscripciones para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Su propuesta está organizada por edades y niveles:

Infancias : Semillero (5 años), Germinador (6 y 7 años) e Integral (8 a 11 años).

Adolescentes : de 12 a 15 años.

Jóvenes y adultos: desde los 16 años.

Inscripciones

Las inscripciones pueden completarse en línea mediante los formularios disponibles para cada escuela. En caso de hacerlo de manera digital, se debe descargar la planilla de salud y presentarla en formato papel junto con la fotocopia del DNI en la institución correspondiente.

Escuela Municipal de Danza clic aquí

Escuela Municipal de Circo clic aquí

También es posible inscribirse de manera presencial. La Escuela Municipal de Danza atiende en 25 de Junio 54 de lunes a viernes, de 9 a 12. La Escuela Municipal de Circo recibe inscripciones en el Centro Cultural Gloria Montoya (Melvin Jones 861), de lunes a jueves, de 16:30 a 18:30.