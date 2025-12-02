Muestra fotográfica "Educando el ojo" en La Hendija

Uno Entre Rios | Escenario | Educando el ojo

El martes 2 de diciembre, a las 20.30, se realizará el cierre del Seminario Fotográfico “Cómo lograr una buena foto (CLUBF)” en La Hendija

2 de diciembre 2025 · 13:13hs
El martes 2 de diciembre, a las 20.30, tendrá lugar el cierre del Seminario Fotográfico “Cómo lograr una buena foto (CLUBF)” en el Centro Cultural La Hendija, ubicado en Gualeguaychú 171, Paraná. La jornada marcará el final del ciclo de formación que se desarrolló durante el segundo cuatrimestre bajo la coordinación del reportero gráfico y docente Mauricio Garín.

En el encuentro se entregarán certificados a los siete estudiantes que completaron el seminario: Gerónimo Albornoz, Ester Buchet, Noelia Coronel, Sara Garín Forzani, Federico Malvasio, Rocío Orega y Silvia Pisano. Como parte de la propuesta formativa, el grupo trabajó en todas las etapas de una producción fotográfica, incluida la curaduría y el montaje.

La actividad incluirá la inauguración de la muestra colectiva “Educando el ojo”, integrada por 28 imágenes seleccionadas que reflejan búsquedas visuales personales y un proceso de aprendizaje sostenido. El conjunto funciona como un recorrido por distintas miradas, sensibilidades e intuiciones que surgieron durante el trabajo en clase.

La muestra permanecerá abierta al público, con entrada libre y gratuita, hasta el 10 de enero en el espacio de Arte Contemporáneo de La Hendija.

