Se viene la 5ª Fiesta del Migrante a Colonia Avellaneda con artistas locales

La Fiesta del Migrante surge como respuesta al crecimiento demográfico y cultural de la ciudad de Colonia Avellaneda

3 de diciembre 2025 · 09:59hs
Colonia Avellaneda celebra la 5ª edición de la Fiesta del Migrante, consolidada como una de las propuestas culturales más convocantes de la región. Un encuentro que celebra sus raíces, la diversidad y el crecimiento de una ciudad construida por el aporte de todas las comunidades.

El evento se realizará el sábado 6 de diciembre, a las 19:30, en el Prado Español, con entrada libre y gratuita.

La programación incluye una feria de emprendedores y artesanos, patio gastronómico, fiestas regionales, música en vivo, campeonatos de truco y chinchón, y la presentación de los talleres municipales de danzas, que reúnen a más de cien bailarinas y bailarines de folklore, estilizada, cumbia y otras expresiones artísticas.

Juan Manuel Bilat.jpg
Juan Manuel Billat será uno de los artistas que estarán en el cierre de la Semana de la Ciudad.

Una fiesta que crece junto a su gente

La Fiesta del Migrante surge como respuesta al crecimiento demográfico y cultural de la ciudad, un punto de encuentro donde conviven historias, costumbres y raíces de múltiples comunidades entrerrianas. Cada edición invita a reconocer y celebrar esa diversidad a través de la música, la danza, la gastronomía regional y el talento de emprendedores y artesanos.

Este año, la celebración fue declarada de Interés Legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos y de Interés Turístico por la Secretaría de Turismo de la Provincia de Entre Ríos, lo que reafirma su importancia para la identidad local y su proyección dentro del calendario cultural provincial.

Artistas

- Coro de Villa Urquiza y Ensamble de Sauce Montrull

- Candela Clavel Heis

- Pegó en el Palo

- Alta Revolución

- Juan Manuel Bilat

- Horacio Gaitán

La Fiesta del Migrante continúa creciendo edición tras edición, convocando a miles de visitantes y fortaleciendo el movimiento turístico, cultural y emprendedor de Colonia Avellaneda.

