La Fiesta del Migrante surge como respuesta al crecimiento demográfico y cultural de la ciudad de Colonia Avellaneda

Se viene la 5ª Fiesta del Migrante a Colonia Avellaneda con artistas locales

Colonia Avellaneda celebra la 5ª edición de la Fiesta del Migrante , consolidada como una de las propuestas culturales más convocantes de la región. Un encuentro que celebra sus raíces, la diversidad y el crecimiento de una ciudad construida por el aporte de todas las comunidades.

El evento se realizará el sábado 6 de diciembre, a las 19:30, en el Prado Español, con entrada libre y gratuita.

Cacho Deicas celebrará más de 50 años de música en la Estación Belgrano

La programación incluye una feria de emprendedores y artesanos, patio gastronómico, fiestas regionales, música en vivo, campeonatos de truco y chinchón, y la presentación de los talleres municipales de danzas, que reúnen a más de cien bailarinas y bailarines de folklore, estilizada, cumbia y otras expresiones artísticas.

Juan Manuel Bilat.jpg Juan Manuel Billat será uno de los artistas que estarán en el cierre de la Semana de la Ciudad.

Una fiesta que crece junto a su gente

La Fiesta del Migrante surge como respuesta al crecimiento demográfico y cultural de la ciudad, un punto de encuentro donde conviven historias, costumbres y raíces de múltiples comunidades entrerrianas. Cada edición invita a reconocer y celebrar esa diversidad a través de la música, la danza, la gastronomía regional y el talento de emprendedores y artesanos.

Este año, la celebración fue declarada de Interés Legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos y de Interés Turístico por la Secretaría de Turismo de la Provincia de Entre Ríos, lo que reafirma su importancia para la identidad local y su proyección dentro del calendario cultural provincial.

Artistas

- Coro de Villa Urquiza y Ensamble de Sauce Montrull

- Candela Clavel Heis

- Pegó en el Palo

- Alta Revolución

- Juan Manuel Bilat

- Horacio Gaitán

La Fiesta del Migrante continúa creciendo edición tras edición, convocando a miles de visitantes y fortaleciendo el movimiento turístico, cultural y emprendedor de Colonia Avellaneda.