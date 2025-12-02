Cacho Deicas celebrará más de 50 años de música en la Estación Belgrano

Cacho Deicas se presentará el sábado 6 de diciembre a las 21 en la Estación Belgrano, en un show que reunirá más de cinco décadas de trayectoria

Cacho Deicas se presentará el sábado 6 de diciembre a las 21 en la Estación Belgrano, en un show que reunirá más de cinco décadas de trayectoria y los clásicos que lo convirtieron en una de las voces más representativas de la música popular argentina. Las entradas están a la venta a través de Platea Vip .

La fecha marcará el esperado reencuentro del cantante con su público santafesino, en un escenario emblemático y con una puesta pensada para celebrar canciones que atravesaron generaciones y que siguen formando parte del sonido festivo del Litoral.

La noche incluirá artistas invitados, DJs en vivo y una propuesta integral con barra de bebidas y opciones gastronómicas, para disfrutar el show en un ambiente preparado para el baile, la emoción y el encuentro entre músicos y público.

Tras décadas de giras y presentaciones en todo el país, Cacho vuelve a su ciudad con un concierto que recupera el espíritu santafesino: el de la música compartida, las reuniones entre amigos y las canciones que ya son parte del ADN local.