Cacho Deicas se presentará el sábado 6 de diciembre a las 21 en la Estación Belgrano, en un show que reunirá más de cinco décadas de trayectoria y los clásicos que lo convirtieron en una de las voces más representativas de la música popular argentina. Las entradas están a la venta a través de Platea Vip.
Cacho Deicas celebrará más de 50 años de música en la Estación Belgrano
La fecha marcará el esperado reencuentro del cantante con su público santafesino, en un escenario emblemático y con una puesta pensada para celebrar canciones que atravesaron generaciones y que siguen formando parte del sonido festivo del Litoral.
La noche incluirá artistas invitados, DJs en vivo y una propuesta integral con barra de bebidas y opciones gastronómicas, para disfrutar el show en un ambiente preparado para el baile, la emoción y el encuentro entre músicos y público.
Tras décadas de giras y presentaciones en todo el país, Cacho vuelve a su ciudad con un concierto que recupera el espíritu santafesino: el de la música compartida, las reuniones entre amigos y las canciones que ya son parte del ADN local.