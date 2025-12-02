Uno Entre Rios | Escenario | Cacho Deicas

Cacho Deicas celebrará más de 50 años de música en la Estación Belgrano

Cacho Deicas se presentará el sábado 6 de diciembre a las 21 en la Estación Belgrano, en un show que reunirá más de cinco décadas de trayectoria

2 de diciembre 2025 · 15:57hs
Cacho Deicas celebrará más de 50 años de música en la Estación Belgrano

Cacho Deicas se presentará el sábado 6 de diciembre a las 21 en la Estación Belgrano, en un show que reunirá más de cinco décadas de trayectoria y los clásicos que lo convirtieron en una de las voces más representativas de la música popular argentina. Las entradas están a la venta a través de Platea Vip.

Cacho Deicas celebrará más de 50 años de música

La fecha marcará el esperado reencuentro del cantante con su público santafesino, en un escenario emblemático y con una puesta pensada para celebrar canciones que atravesaron generaciones y que siguen formando parte del sonido festivo del Litoral.

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

la editorial de entre rios llega a gualeguaychu con una nueva sede

La Editorial de Entre Ríos llega a Gualeguaychú con una nueva sede

La noche incluirá artistas invitados, DJs en vivo y una propuesta integral con barra de bebidas y opciones gastronómicas, para disfrutar el show en un ambiente preparado para el baile, la emoción y el encuentro entre músicos y público.

Tras décadas de giras y presentaciones en todo el país, Cacho vuelve a su ciudad con un concierto que recupera el espíritu santafesino: el de la música compartida, las reuniones entre amigos y las canciones que ya son parte del ADN local.

LEER MÁS: Bombatómika despide el año en La Casa de la Cultura junto a Chakora

Cacho Deicas Estación Belgrano Santa Fe cumbia Los Palmeras
Noticias relacionadas
bombatomika despide el ano en la casa de la cultura junto a chakora

Bombatómika despide el año en La Casa de la Cultura junto a Chakora

horcas vuelve a parana con el diablo tour

Horcas vuelve a Paraná con el "Diablo Tour"

roberto pettinato presenta sumo x pettinato en parana

Roberto Pettinato presenta "Sumo x Pettinato" en Paraná

muestra fotografica educando el ojo en la hendija

Muestra fotográfica "Educando el ojo" en La Hendija

Ver comentarios

Lo último

Cacho Deicas celebrará más de 50 años de música en la Estación Belgrano

Cacho Deicas celebrará más de 50 años de música en la Estación Belgrano

Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: investigan las circunstancias del hallazgo

Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: investigan las circunstancias del hallazgo

La Editorial de Entre Ríos llega a Gualeguaychú con una nueva sede

La Editorial de Entre Ríos llega a Gualeguaychú con una nueva sede

Ultimo Momento
Cacho Deicas celebrará más de 50 años de música en la Estación Belgrano

Cacho Deicas celebrará más de 50 años de música en la Estación Belgrano

Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: investigan las circunstancias del hallazgo

Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: investigan las circunstancias del hallazgo

La Editorial de Entre Ríos llega a Gualeguaychú con una nueva sede

La Editorial de Entre Ríos llega a Gualeguaychú con una nueva sede

Discuten la continuidad de la domiciliaria de Actis y exigen acelerar estudios médicos clave

Discuten la continuidad de la domiciliaria de Actis y exigen acelerar estudios médicos clave

Bombatómika despide el año en La Casa de la Cultura junto a Chakora

Bombatómika despide el año en La Casa de la Cultura junto a Chakora

Policiales
Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: investigan las circunstancias del hallazgo

Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: investigan las circunstancias del hallazgo

Discuten la continuidad de la domiciliaria de Actis y exigen acelerar estudios médicos clave

Discuten la continuidad de la domiciliaria de Actis y exigen acelerar estudios médicos clave

Secuestraron más de 135 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación en el río Paraná

Secuestraron más de 135 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación en el río Paraná

Detienen a una pareja que intentaba ingresar a un comercio en Paraná

Detienen a una pareja que intentaba ingresar a un comercio en Paraná

Maniataron a un joven y le robaron 10 iPhone: detuvieron a un sospechoso

Maniataron a un joven y le robaron 10 iPhone: detuvieron a un sospechoso

Ovación
Capibaras XV debutará ante el campeón

Capibaras XV debutará ante el campeón

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

La fiesta del ascenso de Estudiantes en Río Cuarto

La fiesta del ascenso de Estudiantes en Río Cuarto

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

La provincia
Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ

Diciembre ¿El peor mes para hacer dieta?

Diciembre ¿El peor mes para hacer dieta?

Estudiantes universitarios lanzan la segunda edición de Navidad para Todos

Estudiantes universitarios lanzan la segunda edición de "Navidad para Todos"

Pérdidas del 40% al 50% en mandarinas marcan la campaña citrícola 2025

Pérdidas del 40% al 50% en mandarinas marcan la campaña citrícola 2025

Ruta 18: Vialidad Nacional avanza con la trasnformción en autovía

Ruta 18: Vialidad Nacional avanza con la trasnformción en autovía

Dejanos tu comentario