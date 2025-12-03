Campañas solidarias encienden la esperanza de cara a esta Navidad

En Paraná comenzaron diferentes campañas solidarias para llevar juguetes, alimentos y acompañamiento a las familias que más lo necesitan en esta Fiestas

Con la llegada de diciembre, las luces navideñas no sólo comienzan a encenderse en las calles de Paraná: también se enciende, como cada año, una red de ayuda que crece, se multiplica y se reinventa para acompañar a quienes más lo necesitan. ONG, organizaciones comunitarias, espacios de acompañamiento social y grupos estudiantiles impulsan por estos días distintas campañas solidarias destinadas a llevar un plato de comida, un juguete o una palabra de aliento a cientos de familias de la ciudad.

Entre ellas se destacan tres iniciativas que, desde miradas y alcances distintos, comparten un hilo común: recuperar el sentido profundo de la Navidad como un tiempo de encuentro, ternura y comunidad.

En este marco, la ONG Suma de Voluntades lanzó nuevamente su tradicional campaña navideña, una cruzada que año a año convoca a cientos de padrinos y madrinas que deciden acompañar el deseo de un niño de los barrios más vulnerables de Paraná.

Navidad Suma de Voluntades.jpg Suma de Voluntades realiza diversas campañas solidarias a lo largo del año

Cientos de chicos y chicas que participan de los talleres, el acompañamiento escolar, las actividades deportivas y las recorridas nocturnas de la organización escribieron sus cartas con la ilusión intacta. Detrás de cada dibujo y cada palabra hay historias marcadas por dificultades profundas, pero también por una fuerza que conmueve.

“En Suma de Voluntades creemos que la Navidad no empieza en diciembre. Empieza cada vez que alguien decide mirar al otro como parte de un nosotros”, reflexionó Anabella Albornoz, referente de la ONG. Para ella, el regalo que llega mediante el padrinazgo “no es solo un objeto: es un mensaje, un ‘te vemos’, o un ‘tu vida merece ternura’”.

Las palabras de Albornoz describen escenas que se repiten durante el año en las recorridas nocturnas: niños que caminan más de 30 cuadras con sus padres para buscar algo caliente para cenar; familias atravesadas por pérdidas y silencios dolorosos; chicos que cargan miedos que ningún niño debería conocer. Por eso, la campaña no entrega únicamente juguetes: entrega presencia, vínculo, dignidad, futuro. “La magia sucede cuando el otro importa”, expresó la referente, invitando a vecinos, clubes, grupos de amigos y familias enteras a sumarse como padrinos de una o varias cartas.

El deseo de la organización va más allá de diciembre: “Que este espíritu navideño nos inspire a mirar al otro como parte de un nosotros durante todo el año. La empatía no debería ser estacional. Y hoy, más que nunca, necesitamos compartir esperanza”.

Para hacer donaciones, el Alias es sumadevoluntades. Sino se puede consultar al Wap 343-4714802 (Meli).

Navidad para Todos

Por segundo año consecutivo, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación (FCEDU) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) impulsa la campaña “Navidad para Todos”, destinada a preparar una mesa navideña completa para familias de distintos barrios de Paraná. La iniciativa, organizada junto a estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, convoca a donar pan dulce, budines, turrones, garrapiñadas, enlatados y otros alimentos no perecederos. También se habilitó el Alias navidad.todxs para quienes puedan colaborar con la compra de productos frescos como pollo y verduras.

pan dulce

Las donaciones pueden entregarse en la FCEDU (Buenos Aires 389), la FTS (Almirante Brown 54) y la Casa de la UNER (Córdoba 475), de 8 a 20. Los destinos de la campaña son lugares donde los estudiantes mantienen presencia durante todo el año a través de actividades comunitarias como apoyo escolar, merenderos, ollas populares y propuestas culturales. Entre ellos están el barrio La Floresta, el Centro Comunitario Toma Nueva, Larramendi, Nueva Ciudad y Mosconi Nuevo. En estos espacios, la comunidad universitaria ha tejido vínculos que trascienden lo académico.

La campaña, señalan los organizadores, busca no sólo garantizar alimentos para la cena navideña, sino también fortalecer ese tejido solidario que se construye en la cotidianeidad con cada actividad compartida.

Muestra del Hogar de Cristo

En el Hogar de Cristo de Paraná, la Navidad también llega de la mano de lo comunitario. Allí se realizará el lunes 15 la muestra de fin de año, un espacio pensado para visibilizar todo lo que se produce y se vive en sus distintos talleres, áreas laborales y dispositivos de acompañamiento.

La terapista ocupacional Nadia Taleb, referente del lugar, explicó que este año la demanda se duplicó: “Somos cada vez más personas las que llegamos al hogar. Eso nos obligó a reinventarnos, unir espacios y generar nuevas estrategias”. Entre ellas, la integración de los talleres de literatura (para varones y mujeres) con el taller de arte mixto, que permitió crear la segunda edición del fanzine y la revista.

Panadería Hogar de Cristo La panadería Hogar de Cristo vende pan casero y prepizzas y estará presente en la Muestra

La muestra incluirá también los productos de los espacios laborales, como panificados, costura y jardinería; y un stand del dispositivo Santa Bernardita, dedicado a las infancias y adolescentes.

Habrá música, merienda y un clima pensado para compartir en comunidad. La entrada es a colaboración, pero si alguien no puede, no se quedará afuera.

La actividad tiene un doble propósito: mostrar lo que se construyó colectivamente durante el año y ofrecer un cierre abierto a la comunidad, especialmente a las organizaciones e instituciones que, de distintas maneras, acompañaron al hogar para sostener su tarea cotidiana.

“Queremos que todos puedan ver las producciones y conocerse entre sí. Somos muchos transitando este espacio y esta es una manera de encontrarnos desde lo construido”, expresó Taleb. Además, quienes quieran colaborar pueden hacerlo durante la muestra acercando alimentos o realizando aportes económicos; o haciendo donaciones a través de la página web: hogardecristolourdes.org; o coordinándolas al Wsp 3434721021.

Un puente de esperanza

Las tres iniciativas muestran un rasgo que atraviesa a Paraná desde hace años: la capacidad de transformar la Navidad en una oportunidad para el encuentro y la organización social. Desde una carta apadrinada, un taller que exhibe su proceso creativo, una mesa navideña que llega a un comedor o a una familia, el objetivo es siempre el mismo: que la esperanza encuentre caminos concretos para multiplicarse.

En un año complejo, donde la demanda social creció y las necesidades se profundizaron, estas campañas recuerdan que la solidaridad funciona como un puente que sostiene, acompaña y repara.