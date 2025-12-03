Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos mantiene subsidio frente a la actualización nacional de la energía

Entre Ríos continúa aplicando en congelamiento del VAD, subsidio a hogares de menores ingresos, Tarifa Social, para salud, electrodependientes e instituciones

3 de diciembre 2025 · 12:26hs
Desde el Gobierno de Entre Ríos se infromó que la actualización de la tarifa eléctrica vigente desde diciembre responde a la modificación de los precios mayoristas definida por la Secretaría de Energía de la Nación. Se trata de ajustes que alcanzan por igual a todas las jurisdicciones del país y que resultan necesarios para sostener el funcionamiento del sistema eléctrico nacional.

En este marco regulatorio, la provincia ratifica su decisión de proteger a los hogares y sectores que necesitan acompañamiento. Por eso continúa aplicando un esfuerzo financiero propio que modera el impacto de las actualizaciones nacionales, con especial atención en las familias de menores ingresos y en actividades productivas estratégicas.

A través de la Secretaría de Energía de Entre Ríos, se mantienen vigentes:

* El congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD).

* El subsidio provincial al VAD para los hogares de menores ingresos (Nivel 2).

* Los programas de acompañamiento tarifario: Tarifa Social, Tarifa para la Salud, Electrodependientes y los beneficios destinados a instituciones educativas, deportivas y sectores productivos -entre ellos el arrocero- y diversas industrias estratégicas.

Gracias a estas políticas provinciales, las familias entrerrianas, especialmente aquellas que atraviesan situaciones económicas más vulnerables, continúan accediendo a un esquema de protección diferencial que la Provincia sostiene con recursos propios.

En diciembre, el ajuste aplicado representa un incremento promedio del 1,4% para usuarios residenciales urbanos y alrededor del 1% para usuarios rurales. Estos valores se explican exclusivamente por la actualización nacional del precio de la energía mayorista.

