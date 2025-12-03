Uno Entre Rios | Policiales | familia Etchevehere

Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

El juez Pablo Zoff resolvió aplicar medidas cautelares de carácter patrimonial sobre los activos de la familia Etchevehere

3 de diciembre 2025 · 11:31hs
Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

El acta de la audiencia realizada en en Juzgado de Transición N°2 de Paraná, a cargo del doctor Pablo Zoff y el fiscal Alvaro Piérola, se centra en la causa por estafa que involucra a a miembros de la familia Etchevehere, según Legajo Nº 55212 Etchevehere, Luis Miguel; Etchevehere, Arturo Sebastián; Etchevehere, Juan Diego y Marcial de Etchevehere, Leonor María Magdalena y otros, sobre estafa a Dolores Etchevehere.

El diario

El juez Pablo Zoff, a solicitud de la parte fiscal, resolvió aplicar medidas cautelares de carácter patrimonial sobre los activos de los implicados. Específicamente, se dispuso un embargo sobre bienes inmuebles pertenecientes a la sociedad Construcciones del Paraná SA. Además, se ordenó la inhibición general de bienes para las empresas Arroyo Ubajay SA y Nexfin SA por un millón de dólares. La inhibición de activos se extendió a otros individuos, incluyendo a los imputados principales, por sumas de 250.000 dólares a cada grupo solidario.

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó la colaboración de la población para localizar a Mariano Osvaldo Marizza, de 35 años, quien el miércoles pasado se retiró de su domicilio en Paraná. 

Paradero: buscan a un joven de 35 años

Un operativo por narcomenudeo en el barrio Las Tunas de San Benito terminó con cinco personas detenidas y el secuestro de droga lista para la venta.

Cinco detenidos y droga secuestrada en un operativo en San Benito

LEER MÁS: Dolores Etchevehere contó cómo vaciaron su empresa

Alcances de la Resolución

EMBARGO sobre los bienes inmuebles de CONSTRUCCIONES DEL PARANA S.A:

Mat. 102502, Camoirano 63 de la ciudad de Victoria

Mat. 104244, domicilio Caseros 1998 de la ciudad de Nogoyá

Mat. 178538, plano 59415, Urquiza 1129

Mat. 178538, plano 59414, Urquiza 1129 de Paraná

Mat. 178538, plano 59437, Urquiza 1129

Mat. 178538, plano 59416, Urquiza 1129 de Paraná.

Inhibición general de bienes de las empresas ARROYO UBAJAY S.A. y NEXFIN S.A. por la suma de USD 1.000.000 (un millón de dólares); librando el correspondiente mandamiento, y oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de CABA, a la Inspección General de Justicia de CABA, y al BCRA para su conocimiento y toma de razón.

Inhibición general de bienes de Walter Grenón y Viviana Grenón, de manera solidaria, por la suma global de USD 250.000 (doscientos cincuenta mil dólares).

Inhibición general de bienes de Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, y Leonor María Magdalena Barbero Marcial, de modo solidario, por la suma global de USD 250.000 (doscientos cincuenta mil dólares). Alcances de la Resolución

familia Etchevehere Dolores Etchevehere Estafa
Noticias relacionadas
Hospital San Roque: más de 321 millones de pesos para recuperar su infraestructura.

Consternación en Paraná por la muerte de un bebé de apenas dos meses

En Paso Cerrito hallaron más de $243 millones ocultos en un doble fondo de un auto.

Paso Cerrito: hallan más de $243 millones ocultos en un "doble fondo" de un auto

Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: confirman que el hombre fue asesinado.

Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: confirman que el hombre fue asesinado

Este martes se debatió en Tribunales si Pablo Actis, condenado por femicidio, puede continuar con arresto domiciliario. La querella exige acelerar estudios.

Discuten la continuidad de la domiciliaria de Actis y exigen acelerar estudios médicos clave

Ver comentarios

Lo último

UPCN advierte que se demoran los pagos de las prolongaciones de jornada en enfermería

UPCN advierte que se demoran los pagos de las prolongaciones de jornada en enfermería

Proyectan menos crecimiento y más inflación para la Argentina este año y en 2026

Proyectan menos crecimiento y más inflación para la Argentina este año y en 2026

Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

Ultimo Momento
UPCN advierte que se demoran los pagos de las prolongaciones de jornada en enfermería

UPCN advierte que se demoran los pagos de las prolongaciones de jornada en enfermería

Proyectan menos crecimiento y más inflación para la Argentina este año y en 2026

Proyectan menos crecimiento y más inflación para la Argentina este año y en 2026

Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

Peugeot paraliza la producción y adelanta vacaciones a sus trabajadores

Peugeot paraliza la producción y adelanta vacaciones a sus trabajadores

Luiz Inácio Lula da Silva bajó impuestos a trabajadores y se los subió a los millonarios

Luiz Inácio Lula da Silva bajó impuestos a trabajadores y se los subió a los millonarios

Policiales
Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

Paradero: buscan a un joven de 35 años

Paradero: buscan a un joven de 35 años

Cinco detenidos y droga secuestrada en un operativo en San Benito

Cinco detenidos y droga secuestrada en un operativo en San Benito

Consternación en Paraná por la muerte de un bebé de apenas dos meses

Consternación en Paraná por la muerte de un bebé de apenas dos meses

Paso Cerrito: hallan más de $243 millones ocultos en un doble fondo de un auto

Paso Cerrito: hallan más de $243 millones ocultos en un "doble fondo" de un auto

Ovación
Rowing concretó la adquisición de casi 9 hectáreas para su expansión deportiva e institucional

Rowing concretó la adquisición de casi 9 hectáreas para su expansión deportiva e institucional

Concepción del Uruguay: batalla campal en un partido de fútbol

Concepción del Uruguay: batalla campal en un partido de fútbol

Liga Paranaense: Atlético Paraná se clasificó a los cuartos de final

Liga Paranaense: Atlético Paraná se clasificó a los cuartos de final

Barcelona le ganó al Atlético de Madrid y se afianza como líder

Barcelona le ganó al Atlético de Madrid y se afianza como líder

Están los horarios para las semifinales del Torneo Clausura

Están los horarios para las semifinales del Torneo Clausura

La provincia
UPCN advierte que se demoran los pagos de las prolongaciones de jornada en enfermería

UPCN advierte que se demoran los pagos de las prolongaciones de jornada en enfermería

Campañas solidarias encienden la esperanza de cara a esta Navidad

Campañas solidarias encienden la esperanza de cara a esta Navidad

EPRE: definieron las tarifas de luz para diciembre y sigue el subsidio provincial

EPRE: definieron las tarifas de luz para diciembre y sigue el subsidio provincial

ATER: extienden por 30 días el Plan Especial de Facilidades de Pago

ATER: extienden por 30 días el Plan Especial de Facilidades de Pago

La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes

La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes

Dejanos tu comentario