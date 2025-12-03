Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

El juez Pablo Zoff resolvió aplicar medidas cautelares de carácter patrimonial sobre los activos de la familia Etchevehere

El a cta de la audiencia realizada en en Juzgado de Transición N°2 de Paraná, a cargo del doctor Pablo Zoff y el fiscal Alvaro Piérola, se centra en la causa por estafa que involucra a a miembros de la familia Etchevehere, según Legajo Nº 55212 Etchevehere, Luis Miguel; Etchevehere, Arturo Sebastián; Etchevehere, Juan Diego y Marcial de Etchevehere, Leonor María Magdalena y otros, sobre estafa a Dolores Etchevehere.

El juez Pablo Zoff, a solicitud de la parte fiscal, resolvió aplicar medidas cautelares de carácter patrimonial sobre los activos de los implicados. Específicamente, se dispuso un embargo sobre bienes inmuebles pertenecientes a la sociedad Construcciones del Paraná SA. Además, se ordenó la inhibición general de bienes para las empresas Arroyo Ubajay SA y Nexfin SA por un millón de dólares. La inhibición de activos se extendió a otros individuos, incluyendo a los imputados principales , por sumas de 250.000 dólares a cada grupo solidario.

Cinco detenidos y droga secuestrada en un operativo en San Benito

Paradero: buscan a un joven de 35 años

LEER MÁS: Dolores Etchevehere contó cómo vaciaron su empresa

Alcances de la Resolución

EMBARGO sobre los bienes inmuebles de CONSTRUCCIONES DEL PARANA S.A:

Mat. 102502, Camoirano 63 de la ciudad de Victoria

Mat. 104244, domicilio Caseros 1998 de la ciudad de Nogoyá

Mat. 178538, plano 59415, Urquiza 1129

Mat. 178538, plano 59414, Urquiza 1129 de Paraná

Mat. 178538, plano 59437, Urquiza 1129

Mat. 178538, plano 59416, Urquiza 1129 de Paraná.

Inhibición general de bienes de las empresas ARROYO UBAJAY S.A. y NEXFIN S.A. por la suma de USD 1.000.000 (un millón de dólares); librando el correspondiente mandamiento, y oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de CABA, a la Inspección General de Justicia de CABA, y al BCRA para su conocimiento y toma de razón.

Inhibición general de bienes de Walter Grenón y Viviana Grenón, de manera solidaria, por la suma global de USD 250.000 (doscientos cincuenta mil dólares).

Inhibición general de bienes de Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, y Leonor María Magdalena Barbero Marcial, de modo solidario, por la suma global de USD 250.000 (doscientos cincuenta mil dólares). Alcances de la Resolución