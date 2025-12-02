Uno Entre Rios | Policiales | Paso Cerrito

Paso Cerrito: hallan más de $243 millones ocultos en un "doble fondo" de un auto

El Puesto de Control Vial Paso Cerrito sobre la ruta nacional 14, donde personal policial encontró $243.782.000 ocultos en un compartimento tipo “doble fondo”.

2 de diciembre 2025 · 22:22hs
Un impresionante hallazgo ocurrió este martes al mediodía en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, en el departamento Federación, sobre la ruta nacional 14, donde personal policial encontró $243.782.000 ocultos en un compartimento tipo “doble fondo” en la parte trasera de un automóvil Toyota Corolla.

El conductor, identificado como C. G. A., de 44 años, con domicilio en Posadas, Misiones, quedó supeditado a la causa pero en libertad.

El hecho en Paso Cerrito

El procedimiento fue en horas del mediodía de este martes, cuando los efectivos detuvieron la marcha del vehículo que circulaba en sentido norte–sur. Tras verificar la documentación y constatar que el dominio no presentaba novedades en los sistemas oficiales, uno de los policías realizó una inspección más exhaustiva y, al recostarse para revisar la zona del baúl, detectó anomalías estructurales entre el paragolpes plástico y el parachoques metálico.

Ante las consultas sobre si transportaba algo, el conductor negó en reiteradas oportunidades, hasta que finalmente admitió llevar dinero en efectivo dentro del compartimento. Exhibió algunos documentos que —según dijo— autorizaban el traslado, pero igualmente se dio intervención al Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi.

Con autorización judicial y bajo los procedimientos del artículo 230 bis, los agentes desmontaron el “cajón” de fabricación casera y hallaron 32 fajos de billetes envueltos en nylon transparente y ajustados con bandas elásticas. El conteo arrojó la suma total de $243.782.000.

La Justicia ordenó el secuestro del dinero y de la documentación presentada por el conductor, así como su correcta identificación. El hombre no fue detenido: recuperó la libertad y quedó supeditado a la causa. El vehículo y su teléfono celular no fueron incautados.

La investigación quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá determinar el origen y destino del dinero trasladado de manera irregular.

