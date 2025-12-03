Los Pumas ya conocen a sus rivales para el Mundial de Rugby Australia 2027.

Los Pumas integrarán el Grupo C del Mundial 2027 y enfrentarán a Fiji, España y Canadá. El fixture se confirmará en febrero de 2026.

Tras el sorteo realizado en Sídney, el seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, conoció a sus rivales para la próxima Copa del Mundo de Rugby que se disputará en Australia en 2027. El conjunto Albiceleste quedó emparejado en el Grupo C, donde se enfrentará a Fiji, España y Canadá.

En esta edición del torneo, que contará con la participación de 24 equipos distribuidos en seis grupos de cuatro selecciones, se incorporará por primera vez una fase de octavos de final, lo que añadirá mayor competitividad. Los dos primeros de cada zona avanzarán directamente a esta instancia, junto a los cuatro mejores terceros. El fixture y las sedes de los partidos se confirmarán el martes 3 de febrero de 2026, por lo que aún no se conoce el orden de los encuentros.

Argentina compartirá grupo con Fiji, España y Canadá en Australia 2027

En cuanto al historial mundialista, Los Pumas se enfrentaron una sola vez a Fiji en fase de grupos, con derrota por 29-8 en 1987. En tanto, nunca se midieron ante España ni Canadá en esta instancia, por lo que serán duelos inéditos en un Mundial.

El sorteo también definió el resto de las zonas. En primer lugar, Australia, aunque no fue cabeza de serie, integró el Grupo A por su condición de anfitrión. Los Wallabies compartirán grupo con Nueva Zelanda, Chile y Hong Kong China. Por su parte, en el Grupo B quedó sorteado el bicampeón Sudáfrica, acompañado por Italia, Georgia y Rumania.

En el Grupo D, Los Teros afrontarán un exigente desafío al enfrentarse con Irlanda, Escocia y Portugal. A su vez, en el Grupo E competirán Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa. Finalmente, el Grupo F estará conformado por Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue.

Tras el sorteo, distintas figuras del rugby mundial opinaron sobre la selección nacional. El ex back de los All Blacks, Dan Carter, le dejó una advertencia a los de Contepomi: "Mantengamos un ojo en Fiji también. Sabemos el talento que pueden tener y cómo juegan a este deporte. Si miramos las últimas Copas del Mundo, sabemos que son ese equipo que puede poner en aprietos a otras naciones top si están en un buen día. Seguramente apuntarán al juego argentino y buscarán dar el golpe ahí".

A su vez, James Slipper dijo: "Lo que venimos diciendo de Argentina los últimos años, son una nación Tier 1 ya consolidada, hoy en día pueden vencer a cualquiera. No es sólo cómo juegan este juego, sino la pasión que ponen también. Fiji, España, Canadá... creo que el duelo con Fiji va a ser muy atrapante y excitante para ver".

Por último, Tim Horan señaló: "Argentina ama jugar las Copas del Mundo y así será en Australia en los próximos dos años. Porque vimos lo que pasó este año cuando vinieron a jugar por el Rugby Championship. Los fans son increíbles y Felipe Contepomi entiende el juego, y ahora están jugando un gran rugby también fuera de casa. Se potencian cuando juegan de locales, pero también lo hacen cuando afrontan un test match. Debemos darle crédito también a Michael Cheika, en el tiempo en el que estuvo con Argentina en la Copa del Mundo 2023, sentó una base grandiosa y una gran cultura y por eso hoy están sextos en el ranking mundial".

Posible camino al título

Si los dirigidos por Felipe Contepomi logran clasificarse en el primer puesto, su adversario en los octavos de final será uno de los mejores terceros provenientes de los grupos A, E o F. En ese escenario, los argentinos llegarían como favoritos para avanzar.

La llave de cuartos de final podría cruzarlos con una potencia europea, ya que su rival surgiría del ganador del choque entre el primero del Grupo D (Irlanda, Escocia, Uruguay o Portugal) y otro de los terceros ubicados en los grupos B, E o F.

En cambio, si Los Pumas acceden a la fase final como segundos, su siguiente partido sería ante el escolta del Grupo F, integrado por Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue. Luego, en cuartos de final, también podrían enfrentarse a un rival de peso, dado que su camino se emparejaría con el primero del Grupo E (Francia, Japón, Estados Unidos o Samoa) o con el segundo de la mencionada Zona D.

En semifinales, claro está, podrían aparecer algunos de los candidatos tradicionales al título, como los Springboks, los All Blacks o unos Wallabies que, siendo locales, cuentan con un amplio margen para crecer.